Ο «Στρατηγός» τα έχει... 100: Οι σταθμοί του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συμπληρώσει 100 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδος.

Έχουν περάσει 703 μέρες από τότε που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αποτελούσε το τέταρτο διαφορετικό πρόσωπο στην άκρη του πάγκου εκείνη τη σεζόν μετά την παρουσία των Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κάρλος Καρβαλιάλ και Σωτήρη Συλαϊδόπουλου (ως υπηρεσιακός).

Μία σεζόν που έμοιαζε χαμένη από πλευράς στόχων, έμελλε να εξελιχθεί σε ονειρική με την κατάκτηση του Conference League και η σχέση της ομάδας με τον Μεντιλίμπαρ να περάσει στην αιωνιότητα.

Ο Βάσκος προπονητής είναι έτοιμος να συμπληρώσει τα 100 παιχνίδια στην άκρη του ερυθρόλευκου πάγκου και το Gazzetta κάνει μερικές... στάσεις στους καλύτερους σταθμούς του 64χρονου κόουτς στον Πειραιά.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Η πρώτη φορά που είδαμε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην άκρη του πάγκου ήταν στις 15 Φλεβάρη, όταν ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Φερεντσβάρος για τους «32» του Conference League, έχοντας τερματίσει τρίτος στη φάση των ομίλων του Europa League.

Το γκολ του Ελ Καμπί έκρινε την αναμέτρηση όταν σκόραρε από κοντά και έπειτα από σέντρα του Ροντινέι στο 83ο λεπτό, αποτελώντας την αφετηρία προς την ιστορική κατάκτηση του τίτλου αλλά και την αρχή της θητείας του Ισπανού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η 4άρα στο πρώτο του ντέρμπι

Τρεις μέρες μετά, ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη βουτήξει στα βαθιά και ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει περισσότερο καθώς είχε να αγωνιστεί στην έδρα του ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Superleague, η οποία βρισκόταν στην 23η στροφή και οτιδήποτε άλλο πέρα από νίκη, θα έφερνε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, βαθμολογικά τους Πειραιώτες.

Σίγουρα κανείς δεν περίμενε την... καταιγίδα που θα περνούσε από την Τούμπα. Αν και ο Ντεσπόντοφ ισοφάρισε το γκολ του Ναβάρο και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1, στο 2ο μέρος, το σύνολο του Μεντιλίμπαρ ήταν καταιγιστικό. Ο Ποντένσε επανέφερε το προβάδισμα και ο Ελ Καμπί με δύο γκολ μετέτρεψε το ματς σε θρίαμβο με το τελικό 4-1 (!).

Άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία

Δίχως να έχει κλείσει έναν χρόνο στον Ολυμπιακό, ούτε καν ολοκληρωμένη σεζόν, ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε να βάλει το όνομά του δίπλα σε ιερά... τέρατα της προπονητικής που πέρασαν από τον Πειραιά. Και όχι άδικα, αφού είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τους «ερυθρολεύκους» στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο που κατακτά ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο.

Η βραδιά στην OPAP Arena ντύθηκε στα «ερυθρόλευκα» όταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με κεφαλιά που μόνο εκείνος ξέρεις πώς την έπιασε, νίκησε τον Τερατσιάνο της Φιορεντίνα στην παράταση και έστειλε τους Πειραιώτες στα ουράνια με το τελικό 1-0. Κάπως έτσι η εικόνα του Μεντιλίμπαρ να κοιτά το μετάλλιο του νικητή του Conference League, μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας.

Νταμπλ στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στην Ελλάδα

Με... φόρα από τον ευρωπαϊκό τίτλο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του νταμπλ. Να τα «σαρώσει» όλα. Και παρά το μέτριο ξεκίνημα, στην τελική ευθεία ήταν ασυναγώνιστος.

Στην κανονική διάρκεια, ο Ολυμπιακός είχε 18 νίκες σε 26 παιχνίδια ενώ 6 ματς έληξαν ισόπαλα και σε μόλις 2 ηττήθηκε με απολογισμό 60 βαθμούς και 45-16 στα τέρματα. Ωστόσο η πορεία του ήταν άκρως εντυπωσιακή στα play offs όπου για πρώτη φορά ήταν για τις θέσεις 1-4 που σήμαινε ότι κοντραρίστηκε με όλο το Big-4.

Σε έξι παιχνίδια, κατάφερε να φύγει νικητής στα πέντε από αυτά (!) απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενώ ηττήθηκε μόνο στην Τούμπα με 2-1 από τον Δικέφαλο. Παράλληλα είχε απολογισμό 13-6 στα γκολ και συνολικά πρόσθεσε άλλους 15 βαθμούς. Κάπως έτσι έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, την οποία συνδύασε με το Κύπελλο Ελλάδος όταν στον τελικό επικράτησε του ΟΦΗ με 2-0 στο ΟΑΚΑ έχοντας αποκλείσει τους Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Ο επιβλητικός απολογισμός στα ντέρμπι και η 6άρα στην ΑΕΚ

Δεν είναι μόνο οι τίτλοι αλλά και το εντυπωσιακό ποσοστό που έχει φτιάξει στα μεγάλα ραντεβού κόντρα στο Big-4. Ο Βάσκος προπονητής έχει υπάρξει στην άκρη του πάγκου σε συνολικά 26 ντέρμπι είτε αφορά το πρωτάθλημα, είτε αφορά το Κύπελλο Ελλάδος και ο απολογισμός είναι κάτι παραπάνω από θετικός.

Συγκεκριμένα, έχει φύγει νικητής στα 15 από τα 26 μεγάλα ματς που έχει υπάρξει και μάλιστα με ορισμένα από αυτά να έχουν έρθει με θριάμβους όπως το 6-0 κόντρα στην ΑΕΚ ή το 4-1 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ ή το 4-2 με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Παράλληλα μετρά μόλις πέντε ισοπαλίες ενώ οι ήττες φτάνουν τον αριθμό έξι.

Αναλυτικά τα ντέρμπι:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-4

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-3

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-2

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

Σούπερ Καπ και ταξίδι στα... αστέρια

Το ελληνικό Σούπερ Καπ επέστρεψε στις ζωές μας και χάρη σε αυτό, ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε το τρεμπλ της περσινής σεζόν. Ο ΟΦΗ στάθηκε ξανά απέναντι του, το ματς πήγε στην παράταση (0-0) και εκεί οι Πειραιώτες επικράτησαν με 3-0 των Κρητικών, κατακτώντας ξανά το τρόπαιο μετά από 18 χρόνια, όταν ήταν και η τελευταία διοργάνωση του.

Και φτάνουμε στη φετινή σεζόν όπου ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Champions League έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας. Με δύο ματς να απομένουν, οι Πειραιώτες έχουν ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ωστόσο οι εμφανίσεις τους κόντρα σε μεγαθήρια της Ευρώπης όπως η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι παραπάνω από θετικές.

Μοναδική... παραφωνία η εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο (0-0) στο Φάληρο, ωστόσο ακολούθησε η ισοπαλία με την Αϊντχόφεν (χάθηκε η νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα) και το διπλό στην παγωμένη Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ (0-1).