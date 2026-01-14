Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με γκολάρα ο Οζντόεφ έκανε το 2-0 (vid)
Ξεκίνημα βγαλμένο από τα καλύτερα όνειρα των φιλάθλων του έκανε στο Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-1 στο 7' με τον Μύθου, κατάφερε με την συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Οζντόεφ παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.
Συγκεκριμένα στο 15' ο Τάισον άλλαξε υπέροχα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς, αυτός γύρισε στο πέναλτι και ο Ρώσος χαφ έκανε ένα τρομερό σουτ το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.
