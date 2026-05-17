Μεντιλίμπαρ σε ερώτηση για το μέλλον του: «Έχουμε συμβόλαιο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός (1-1).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου του τελευταίου αγώνα του φετινού πρωταθλήματος και μετά το 1-1 με την ΑΕΚ εκτός έδρας, αναφέρθηκε και σε όλη τη σεζόν της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είπε μεταξύ άλλων για:

Την παραφιλολογία που είχε ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική των play Offs και το ότι θα συνεχίσει κανονικά του χρόνου: «Νομίζω πως ναι, έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο».

Τον αγώνα: «Σήμερα κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον αγώνα. Μπήκαμε δυνατά στο ματς, είχαμε τις ευκαιρίες να σκοράρουμε, θέλαμε να βάλουμε ένα γκολ για να κερδίσουμε και να μην έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει στον άλλον αγώνα και να μην εξαρτόμαστε από το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Δεν τα καταφέραμε όμως, δεχτήκαμε ένα γκολ από σουτ του αντιπάλου, ήρθε όμως η ισοπαλία και στον άλλον αγώνα και εκπληρώθηκε ο στόχος μας για τη δεύτερη θέση παρά το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε».

Τα play Offs όπου ο Ολυμπιακός δεν πήρε τα ματς που ήθελε: «Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα αυτός που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, αυτός που παίζει καλύτερα ή ο κυρίαρχος ενός αγώνα, αλλά υπάρχουν και ματς τα οποία κερδίζει ο πιο εύστοχος. Όσες φορές και αν προσπαθήσαμε φέτος να είμαστε ανώτεροι από τους αντιπάλους είχαμε περισσότερες ευκαιρίες από εκείνους αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι και δεν πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι προτιμάμε να είμαστε στην κατάσταση να δημιουργούμε και να είμαστε εκεί και να παίζουμε επιθετικά γιατί θα έρθει η στιγμή που τα γκολ θα μπουν. Θα ανησυχούσαμε αν ήμασταν μία ομάδα που δεν παίζει καλά. Θα συνεχίσουμε για να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει, έτσι ώστε όχι μόνο να παίζουμε καλά αλλά να πετυχαίνουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Την παράμετρο του Champions League: «Είναι αλήθεια όταν τελείωσε το UEFA Champions League φάνηκε η ομάδα αλλά και ατομικά οι παίκτες μας ότι δεν ήταν τόσο καλοί όσο είχαν δείξει πιο πριν. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ψυχολογικά ίσως πιστεύεις πως τα έχεις δώσει όλα και κατεβάζεις τα χέρια χωρίς να το θες, όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτός ο στόχος μας, η ιδέα μας ήταν να συνεχίσουμε να είμαστε δυνατοί όπως και πριν. Αλλά αποδείχθηκε πως όσο είχαμε την Ευρώπη και το πρωτάθλημα τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα και ήμασταν πιο δυνατοί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όμως απέναντι σε αδύναμες θεωρητικά ομάδες δεν πήραμε τα αποτελέσματα που έπρεπε, αυτό δεν έγινε σκόπιμα η ιδέα που είχαμε δεν ήταν αυτή.

Μπορεί να συμβεί αυτό στις ομάδες ή στους παίκτες μεμονωμένα και αυτό έγινε και σε εμάς. Κάθε στιγμή κάνω εγώ αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό, να γυρίσω πίσω και να σκεφτώ τι έπρεπε να είχα κάνει ή να μην είχα κάνει δε θα μας προσφέρει κάτι και ούτε θα μας δώσει κάποια λύση. Είμαι ένας προπονητής ο οποίος κάνει αρκετό rotation, αν τότε δεν το έκανε θα έκρινα πως έτσι έπρεπε να κάνω. Θέλω να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε, δεν ξέρω γιατί φώναζαν το όνομά μου, καλό θα είναι να ασχολούμαστε με τη δική μας ομάδα και να αφήσουμε τον αντίπαλο στην ησυχία του. Πρέπει να ξέρεις να χάνεις και να κερδίζεις».