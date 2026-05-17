Οι οπαδοί της ΑΕΚ... ζήτησαν να κάνει την απονομή ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης

Σε παραλήρημα οι οπαδοί της ΑΕΚ. Μετά τις δηλώσεις του μεγαλομετόχου Μάριου Ηλιόπουλου, από τον οποίο ζήτησαν να τραγουδήσει, όπως κι έπραξε, ξεκίνησε η διαδικασία για τη στέψη του πρωταθλητή.

Στο γήπεδο εμφανίστηκε η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου, η οποία αποδοκιμάστηκε όταν ανακοινώθηκε το όνομά της. Τότε, ακολούθησε και το σύνθημα: «Πού είναι ο Βαγγέλης;», προφανώς για τον πρόεδρο της διοργανώτριας και ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ακούστηκε επίσης ανάλογο σύνθημα και για τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.