ΑΕΚ: Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ζητούσαν οι οπαδοί της Ένωσης
Σε παραλήρημα οι οπαδοί της ΑΕΚ. Μετά τις δηλώσεις του μεγαλομετόχου Μάριου Ηλιόπουλου, από τον οποίο ζήτησαν να τραγουδήσει, όπως κι έπραξε, ξεκίνησε η διαδικασία για τη στέψη του πρωταθλητή.
Στο γήπεδο εμφανίστηκε η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου, η οποία αποδοκιμάστηκε όταν ανακοινώθηκε το όνομά της. Τότε, ακολούθησε και το σύνθημα: «Πού είναι ο Βαγγέλης;», προφανώς για τον πρόεδρο της διοργανώτριας και ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ακούστηκε επίσης ανάλογο σύνθημα και για τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.
🟡⚫🎤 Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε στη φιέστα της ΑΕΚ! #aek #aekfc pic.twitter.com/yPdqraG05O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.