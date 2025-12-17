Μετά τον Σφιντέρσκι έγινε αλλαγή κι ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.

Απίστευτα πράγματα στον Παναθηναϊκό στο ματς με την Καβάλα.

Μετά τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος τραυματίστηκε στο αυτί, όταν έκανε κεφαλιά σε σέντρα του Μλαντένοβιτς κι έγινε αλλαγή στο 8', πρόβλημα τραυματισμού έβγαλε και ο αντικαταστάτης του.

Ο Μίλος Πάντοβιτς στο 25' έπεσε στο χορτάρι και κρατούσε τον δεξιό οπίσθιο μηραίο. Ο Σέρβος φορ έγινε αλλαγή στο 28' και πήρε τη θέση του ο νεαρός Γιάννης Μπόκος. Ο Πάντοβιτς όλα δείχνουν ότι υπέστη θλάση και φυσικά είναι νοκ άουτ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Για τον Σφιντέρσκι δεν φαίνεται, πάντως, να συντρέχει λόγος ανησυχίας, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς θυμίζουμε ότι είναι εκτός, αφού κλήθηκε με την εθνική Νιγηρίας στο Κόπα Άφρικα.

Ο τραυματισμός του Πάντοβιτς