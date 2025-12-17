Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 8' για τον Παναθηναϊκό.

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με τον Κάρολ Σφιντέρσκι στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα.

Ο 28χρονος διεθνής Πολωνός φορ σε μία σέντρα του Μλαντένοβιτς πήρε την κεφαλιά κι αστόχησε. Ο Σφιντέρσκι έκανε μερικά βήματα, αλλά έπεσε στο έδαφος γιατί ζαλιζόταν, αφού βρήκε άτσαλα τη μπάλα. Δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει κι έτσι άφησε τη θέση του στον Πάντοβιτς.

Ο Σφιντέρσκι στον πάγκο, αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες ένιωθε καλά, δεν χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο και πήρε άδεια από τον γιατρό να κάτσει στον πάγκο με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να συντρέχει ιδιαίτερη ανησυχία και λογικά ο Πολωνός θα είναι έτοιμος. Να θυμίσουμε ότι εκτός λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα είναι ο Ντέσερς.

