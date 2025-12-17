Καβάλα - Παναθηναϊκός: Ο Μλαντένοβιτς άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι
Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς άνοιξε το σκορ στο 18' για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Καβάλα.
Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καβάλας από το 18' με σκόρερ τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.
Σε σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά, ο Χρούστινετς έδιωξε, η μπάλα στρώθηκε στον Μλαντένοβιτς και ο Σέρβος αριστερός μπακ εκτέλεσε στην κίνηση με το δεξί για το 1-0 του τριφυλλιού.
Δείτε το γκολ
@Photo credits: eurokinissi, Βασίλης Βερβερίδης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.