Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καβάλας από το 18' με σκόρερ τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Σε σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά, ο Χρούστινετς έδιωξε, η μπάλα στρώθηκε στον Μλαντένοβιτς και ο Σέρβος αριστερός μπακ εκτέλεσε στην κίνηση με το δεξί για το 1-0 του τριφυλλιού.

Δείτε το γκολ