Ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 και το αποτέλεσμα ουσιαστικά ευνοεί τους Αγρινιώτες, που θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή τους στα playoffs του Κυπέλλου. Χρειάζεται νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Παναιτωλικός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, λόγω διαφοράς τερμάτων, όμως, ο Δικέφαλος έχει ματς λιγότερο, όπως και ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στη 12η θέση, ωστόσο, έχει εντός τη Μαρκό και λογικά θα νικήσει και θα πάει στους 7 βαθμούς. Για να μείνει εκτός ο Παναιτωλικός θα πρέπει ο «γηραιός» να πάρει έστω ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να νικήσει ο ΠΑΟΚ.
Θα πρέπει επίσης Μαρκό και Καβάλα, όχι απλά να νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, αλλά να συντρίψουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά! Διότι ο Παναιτωλικός είναι στο +1 στα γκολ, η Μαρκό στο -3 και η Καβάλα στο -4.
Με τα έως τώρα δεδομένα, αν έρθουν όλα φυσιολογικά στο φινάλε, με νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός θα είναι 12ος και θα παίξει στα playoffs εκτός με τον πέμπτο Άρη. Ο ΠΑΟΚ ανάλογα με πόσα γκολ θα νικήσει τη Μαρκό, μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 7-8 και να παίξει εντός με κάποιον εκ των Ατρόμητου, Κηφισιάς, Αστέρα.
Η βαθμολογία
1. Λεβαδειακός 10-3 12
2. ΑΕΚ 6-1 12
3. Άρης 6-2 10
4. Ολυμπιακός 12-3 9*
------------------------------------------------
5. ΟΦΗ 7-3 9
6. Παναθηναϊκός 4-1 9*
7. Βόλος 10-7 7
8. Ατρόμητος 7-5 7
9. Κηφισιά 4-4 5
10. Αστέρας Aktor 7-4 4
11. Παναιτωλικός 5-4 4
12. ΠΑΟΚ 6-6 4*
------------------------------------------------
13. Ηρακλής 2-3 4*
14. Athens Kallithea 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 3-6 1*
17. Καβάλα 2-6 1*
18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0
* Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Μαρκό, Καβάλα έχουν ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Βόλος - Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη 5-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0
Άρης - ΠΑΟΚ 1-1
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0
Η τελευταία αγωνιστική
17 Δεκεμβρίου
Καβάλα - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Ηρακλής
ΠΑΟΚ - Μαρκό
Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Περισσότερες νίκες
5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
Play - offs
Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.
Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase
5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase
Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι
Προημιτελικοί
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:
1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος
2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος
3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος
4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος
Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι
Ζευγάρια:
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
