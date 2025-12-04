Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας μετά το ματς Ηρακλής - Παναιτωλικός. Στη 12η θέση ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά εξασφάλισαν συμμετοχή στα playoffs οι Αγρινιώτες.

Ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 και το αποτέλεσμα ουσιαστικά ευνοεί τους Αγρινιώτες, που θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή τους στα playoffs του Κυπέλλου. Χρειάζεται νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Παναιτωλικός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, λόγω διαφοράς τερμάτων, όμως, ο Δικέφαλος έχει ματς λιγότερο, όπως και ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στη 12η θέση, ωστόσο, έχει εντός τη Μαρκό και λογικά θα νικήσει και θα πάει στους 7 βαθμούς. Για να μείνει εκτός ο Παναιτωλικός θα πρέπει ο «γηραιός» να πάρει έστω ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να νικήσει ο ΠΑΟΚ.

Θα πρέπει επίσης Μαρκό και Καβάλα, όχι απλά να νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, αλλά να συντρίψουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά! Διότι ο Παναιτωλικός είναι στο +1 στα γκολ, η Μαρκό στο -3 και η Καβάλα στο -4.

Με τα έως τώρα δεδομένα, αν έρθουν όλα φυσιολογικά στο φινάλε, με νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός θα είναι 12ος και θα παίξει στα playoffs εκτός με τον πέμπτο Άρη. Ο ΠΑΟΚ ανάλογα με πόσα γκολ θα νικήσει τη Μαρκό, μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 7-8 και να παίξει εντός με κάποιον εκ των Ατρόμητου, Κηφισιάς, Αστέρα.

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9*

------------------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9*

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Aktor 7-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4*

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 4*

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1*

17. Καβάλα 2-6 1*

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Μαρκό, Καβάλα έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος - Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea - Καβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Μαρκό

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Play - offs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό