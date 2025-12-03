Τα δεδομένα για τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας με ένα ματς να απομένει για την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δυο ομάδες «κλείδωσαν» τη θέση τους στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τα παιχνίδια της Τετάρτης για την 4η αγωνιστική. Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ έφτασαν τους 12 βαθμούς και δεδομένα θα αγωνιστούν στα προημιτελικά, έχοντας πλεονέκτημα.

Ο Άρης ήταν «αγκαλιά» με το απόλυτο, όμως στο φινάλε του ντέρμπι Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 με ψαλίδι και του έκοψε το δρόμο. Πλέον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τρίποντο την 5η αγωνιστική θα κλειδώσουν την τετράδα. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο, ενώ το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει στην έδρα της Καβάλας.

Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες ακόμα και με ισοπαλία με τον Γηραιό προκρίνονται στην 4αδα, αλλά ως 4οι. Εάν οι Πράσινοι έρθουν ισόπαλοι στην Καβάλα τότε θέλουν μόνη ήττα του Ολυμπιακού από τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς στην ισοβαθμία υπολείπονται στη διαφορά των γκολ από την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Φυσικά μεγάλη σημασία έχει και η κατάταξη, καθώς θα κρίνει τις έδρες των ρεβάνς των ημιτελικών. Οι Πειραιώτες με νίκη θα είναι πρώτοι λόγω διαφοράς τερμάτων. Από την πλευρά τους οι Πράσινοι θέλουν νίκη με διαφορά δυο γκολ, ώστε να φτάσουν τον συντελεστή τους στο 6-1 και θα αφήσουν τον Δικέφαλο στην 4η θέση.

Σε περίπτωση που οι Αιώνιοι κάνουν τις δυο νίκες ο Άρης θα είναι 5ος και ο ΟΦΗ 6ος. Εφόσον γίνουν αυτά εάν ο Άρης προκριθεί από τα Play Off κόντρα στην τελευταία ομάδα που θα προκριθεί στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα προημιτελικά, σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αξιοσημείωτο πως οι ομάδες του 7-9 που έχουν ήδη προκριθεί και δεδομένα η Κηφισιά θα έχει μειονέκτημα στα Play Off. Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός με «διπλό» επί του Ηρακλή κλειδώνει επίσης την παρουσία του στα νοκ άουτ. Όσον αφορά την ομάδα που είναι στο όριο, τον Αστέρα AKTOR, με 1 ή Χ στο «Καυντανζόγλειο» θα προκριθεί από την Πέμπτη (4/12). Από την πλευρά τους οι Αγρινιώτες με ήττα αποκλείονται και με ενδεχόμενη ισοπαλία θα περιμένουν την 4η αγωνιστική. Σε περίπτωση «διπλού» των Καναρινιών ο Γηραιός θα θέλει νίκη στο Φάληρο για να αφήσει εκτός τους Αρκάδες.

Οι ομάδες που δεδομένα έχουν ήδη αποκλειστεί είναι οι: Αιγάλεω, Ηλιούπολη, ΑΕΛ Novibet, Ελλάς Σύρου, Athens Kallithea.

Θυμίζουμε πως τα ματς της αγωνιστικής θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου.

Η βαθμολογία

Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9 *

------------------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9 *

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας ΑΚΤΟR 7-4 4

11. ΠΑΟΚ 6-6 4 *

12. Παναιτωλικός 5-4 3 *

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 3 **

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1 *

17. Καβάλα 2-6 1 *

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Playoffs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό