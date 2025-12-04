Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ματς Ηρακλής- Παναιτωλικός και η πρόκριση θα κριθεί στο ματς του «Γηραιού» με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο Παναιτωλικός χρειάζεται νίκη των Ερυθρόλευκων για να προκριθούν.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες με την δυνατή βροχή να μην σταματά να πέφτει, ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έμειναν στο μηδέν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Με το αποτέλεσμα αυτό και οι δύο ομάδες έφτασαν τους 4 βαθμούς και όλα θα κριθούν όσον αφορά την πρόκρισή τους στην 12άδα από το ματς του «γηραιού» με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.

Αν δηλαδή οι «κυανόλευκοι» πάρουν ισοπαλία θα αφήσουν έξω τα... καναρίνια, με την λογική βέβαια και ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τουλάχιστον έναν βαθμό στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μαρκό.

Μία φάση στο πρώτο μέρος

Στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως δεν είδαμε κάτι φοβερό. Για την ακρίβεια οι Ηρακλής και Παναιτωλικός προσπάθησαν να αναλάβουν τα ηνία, χωρίς όμως κάποια από τις δύο ομάδες να κυριαρχήσει. Για την ακρίβεια όχι μόνο δεν κυριάρχησε, αλλά ουσιαστικά σε όλο το πρώτο μέρος είχαμε μόλις μία ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 25' ο Σμυρλής έφυγε ωραία από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με τον Νικοπολίδη να μπλοκάρει με άνεση. Αυτή δεν ήταν μόνο η μεγαλύτερη φάση του ημιχρόνου, αλλά συνολικά η μοναδική φάση που είδαμε.

Δύο μεγάλες ευκαιρίες για Ηρακλή στο δεύτερο

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και βγήκαν μπροστά για να απειλήσουν και να διεκδικήσουν τη νίκη που θα τους έφερνε την πρόκριση. Ωστόσο δύο φορές βρέθηκαν σε θέση βολής χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν. Η αρχή έγινε στο 59' με τον Μωϋσίδη να βρίσκεται στο ύψος του πέναλτι αμαρκάριστος και να στέλνει τη μπάλα άουτ. Οι «κυανόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και εννιά λεπτά πιο μετά βρέθηκαν και πάλι κοντά στο γκολ, με τον Ντόβενταν και πάλι από την ίδια περίπου θέση να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Στο διάστημα αυτό τα «καναρίνια» δεν είχαν κάνει ούτε τελική, με τον Τσούρα στο 74' να κάνει το πρώτο σουτ και τον Νικοπολίδη να μπλοκάρει με άνεση. Έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος με τον Παναιτωλικό να περνάει στην επόμενη φάση εκτός αν ο Ηρακλής καταφέρει να πάρει βαθμό στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας, Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.