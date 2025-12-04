Όταν η Σύρος έγινε το κέντρο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας

Για πάντα στην ιστορία πέρασε η 3η Δεκεμβρίου όσον αφορά το συριανό και κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, με την Ελλάς να γίνεται το κέντρο της Ελλάδος για λίγες ώρες.

Η ζωή φτιάχνει πανέμορφα σενάρια, στα οποία αν μάλιστα τυχαίνει να είσαι «πρωταγωνιστής» ή έστω συμμετέχων, έχεις να τα θυμάσαι μέχρι το τέλος. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση των ανθρώπων της Ελλάς Σύρου.

Η «σταχτοπούτα» της Superleague 2, που δέχεται τα καλύτερα σχόλια από όλους τους αντίπαλους προπονητές και βρίσκεται μια ανάσα από τα Playoff, τον περασμένο Ιούλιο βρισκόταν υπό... διάλυση, με την αμφισβήτηση να κυριαρχεί.

Ωστόσο, χάρη στο όραμα, την πίστη και την επιμονή ορισμένων ανθρώπων, έφτασε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα να γίνει το κέντρο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας, έστω και για λίγες ώρες.

Το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό αποτελεί πλέον την πιο ιστορική και τιμητική στιγμή στα αθλητικά δρόμενα της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Το νησί της Σύρου περίμενε πως και πως για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το κλίμα πριν καν φτάσει η αποστολή των Πειραιωτών το λες και... εορταστικό, με άπαντες να φορούν το χαμόγελο στα χείλη.

Στο αεροδρόμιο, έγινε ένας μικρός χαμός, κυρίως φυσικά από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» που επεφύλασσαν υποδοχή... βασιλέων στον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του. Αλλά και μετά, όταν η ομάδα έφτασε στο ξενοδοχείο, ο κόσμος παρέμεινε εκεί, φωνάζει και φυσικά να περιμένει για μια φωτογραφία ή αυτόγραφο. Κάποιοι μάλιστα κάθισαν έως αργά το βράδυ της Τρίτης (3/12), με την ελπίδα να δουν από κοντά ένα από τα ινδάλματά τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει... απόβαση στην Ερμούπολη για το ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου!#olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/5pHDkoTNH0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 3, 2025

Αυτό φυσικά έγινε πράξη το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δημοτικό γήπεδο της Ερμούπολης, όταν οι... σταρ του Ολυμπιακού πάτησαν στο -τεχνητό- χορτάρι. Οι στιγμές που ακολούθησαν είναι ανεπανάληπτες. Ένα γήπεδο γεμάτο, με ανθρώπους ακόμη και σκαρφαλωμένους σε διπλανά κτίρια, τον...viral στρατιώτη που έβλεπε από θέση σκοπιάς το ματς και...παιδάκια να ζητούν αυτόγραφο την ώρα που παιζόταν αγώνας!

Μια πραγματική γιορτή για τη Σύρο, που μπήκε στον χάρτη και σε... χειμερινή περίοδο και «έπαιξε» σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όσο για το αποτέλεσμα; Μπορεί το 2-5 να δείχνει άνετη επικράτηση, ωστόσο δεν έγινε έτσι. Το είπε άλλωστε και ο «Μέντι» σε ερώτηση του Gazzetta, απαντώντας χαρακτηριστικά πως «Δεν μας άφησαν να ησυχάσουμε, θα μπορούσε να λήξει ισοπαλία!».

ΥΓ: Όταν ο Γιώργος Πρίντεζης σου λέει συγκινημένος πως δεν μπορεί να το πιστέψει ότι στην περιοχή που μεγάλωσε μόλις είδε την αγαπημένη του ομάδα να παίζει, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο.