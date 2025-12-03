Μεντιλίμπαρ σε ερώτηση του Gazzetta: «Η Ελλάς δεν μας άφησε να χαλαρώσουμε, θα μπορούσε να είχε έρθει ισοπαλία!»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα της Κυκλαδίτικης ομάδας, απαντώντας σε ερώτηση του Gazzetta.

Παρότι πέρασε με το εμφατικό 2-5 από το Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) απέναντι στην Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός δεν τα βρήκε τόσο... εύκολα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνάντησε ένα αξιόμαχο σύνολο υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, με τον Βάσκο τεχνικό να... στάζει μέλι για τη συριανή ομάδα και την παρουσία της στο ματς, απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση του Gazzetta.

Συγκεκριμένα, ο «Μέντι» σε σχετικό ερώτημα για το πως είδε τον αντίπαλο, τον οποίο με τους Πειραιώτες χωρίζει μια ολόκληρη κατηγορία, απάντησε χαρακτηριστικά πως «Δεν μας άφησαν να ηρεμήσουμε σε καμία στιγμή, ενώ τόνισε πως αν η Ελλάς σκόραρε στην ευκαιρία της για το 3-3, το ματς μπορεί να έληγε ισόπαλο».

«Δεν μας άφησαν να ηρεμήσουμε σε καμία στιγμή, δε μας άφησαν να χαλαρώσουμε. Κάθε φορά που εμείς προηγούμασταν, εκείνοι έρχονταν να σκοράρουν. Αν είχαμε δεχτεί γκολ στην πολύ καλή ευκαιρία που είχαν, με το σκορ στο 3-2, τότε το παιχνίδι μπορεί να είχε λήξει ισόπαλο. Δε μας άφησαν σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού να είμαστε ήσυχοι».