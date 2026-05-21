Τις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος προπονητής της Ελλάς Σύρου πραγματοποίησε ο Θανάσης Στάικος.

Εποχή... Θανάση Στάικου ζει πλέον η Ελλάς Σύρου, καθώς ο έμπειρος τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Κυκλαδίτες το βράδυ της Δευτέρας (18/5), επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο 45χρονος προπονητής με θητεία σε ΠΑΣ Γιάννινα, Ηρακλή και Λαμία στη Superleague 1, δείχνει έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα της Σύρου στη δεύτερη σερί παρουσία της στη Β' Εθνική, θέλοντας να την καταστήσει ως μια από τις πλέον ανταγωνιστικές και υπολογίσιμες δυνάμεις της Κατηγορίας.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την παρουσίασή του από τους ανθρώπους της ομάδας, ο κ. Στάικος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα της πρωτεύουσας των Κυκλάδων αποπνέει υγεία, κάτι που τον έπεισε να αποδεχθεί την πρόταση.

«Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την διοίκηση της Ελλάς Σύρου για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου όσο και για την θερμή υποδοχή στο νησί από τους φίλους της ομάδας.

Η υγεία που αποπνέει ο σύλλογος και ο τρόπος προσέγγισης του διοικητικού ηγέτη κ. Γεώργιου Λεονταρίτη με έπεισαν για την επιλογή μου.

Το νέο πρωτάθλημα διαφέρει πλέον με έναν ενιαίο όμιλο και ιστορικές ομάδες κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικό.

Με πίστη και αποφασιστικότητα όμως η Ελλάς Σύρου θα είναι ανταγωνιστική αποτελώντας πλέον υπολογίσιμη δύναμη στην κατηγορία.»