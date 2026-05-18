Ο Θανάσης Στάικος θα είναι ο νέος τεχνικός της Ελλάς Σύρου με τους νησιώτες να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον έμπειρο προπονητή.

Όπως σας είχαμε αναφέρει η Ελλάς Σύρου είχε βρει τον αντικαταστάτη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που συνεχίζει στην Καλαμάτα. Αυτός ήταν ο Θανάσης Στάικος με τους νησιώτες να ανακοινώνουν και επίσημα τον 45χρονο προπονητή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Αθανάσιο Στάϊκο ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Coach, καλωσόρισες στη Σύρο! Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα.

Ξεκινάμε μαζί το όμορφο ταξίδι στην Super League 2, με στόχο τις επιτυχίες»!