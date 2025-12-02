Ελλάς Σύρου: Από την αμφισβήτηση, στο ματς ζωής με τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής που άλλαξε τα πάντα

Την ομάδα είχε αναλάβει από τα μπαράζ (σσ της Γ' Εθνικής) ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άλλαξε τα πάντα. Στην πρώτη γεμάτη του σεζόν στο «τιμόνι» των νησιωτών, η διοίκηση του θέτει ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Εκείνος, με εξαιρετικό κοουτσάρισμα, μοντέρνες ιδέες και ένα ποδόσφαιρο δράσης και όχι αντίδρασης, όχι μόνο καταφέρνει να σώσει άνετα την ομάδα, αλλά πλησιάζει τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, είχε ζητήσει πριμ... ανόδου, όπως αποκάλυψε προ μηνών στο Gazzetta.

Τη δεύτερη χρονιά, έχοντας δει τι μπορεί να πετύχει, το κλαμπ βάζει λίγο πιο ψηλά τον πήχη, θέλοντας να διεκδικήσει μια θέση μεταξύ των ομάδων που θα μπουν στα Playoff ανόδου. Αμ δε! Ο Χριστοφιλέας ξανά καταφέρνει να πάει αρκετά καλύτερα από το προσδοκόμενο, τερματίζοντας -σχετικά άνετα- στην πρώτη θέση και ανεβάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της Σύρου μια ομάδα στην Β' Εθνική!