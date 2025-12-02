Ελλάς Σύρου: Από την αμφισβήτηση, στο ματς ζωής με τον Ολυμπιακό
Η 3η Δεκεμβρίου του 2025 θα μείνει για πάντα χαραγμένη, τόσο στην ιστορία του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου, όσο και στη μνήμη όσων δώσουν το «παρών» στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης. Εκεί όπου η «άσημη» Ελλάς Σύρου, θα υποδεχθεί τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ποια είναι όμως η συριανή ομάδα, που θα μπει έστω και για δυο ώρες στη ζωή των φιλάθλων που πριν μερικές ημέρες έβλεπαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να... ροκανίζει χρόνο στο «Καραϊσκάκης» για να φύγει με το διπλό;
Με στόχο τη... Γ' Εθνική
Κάνουμε ένα flash back στο 2019, όπου η συγκεκριμένη η ομάδα απλώς δεν υπήρχε! Είχε μπει στο... χρονοντούλαπο της ιστορίας, ούσα στην αδράνεια. Ωστόσο, με την πολύ μεγάλη προσπάθεια ορισμένων επιχειρηματιών του νησιού, επανήλθε στο τοπικό πρωτάθλημα (Β'), με αρχικό στόχο την «πτήση» στη Γ' Εθνική.
Με διαδοχικές ανόδους, ο σύλλογος κατόρθωσε μετά από μόλις τέσσερις σεζόν να βρεθεί στην 3η κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνοντας περήφανη την πρωτεύουσα των Κυκλάδων που είχε χρόνια να δει ομάδα της σε ημι-επαγγελματικό επίπεδο.
Ο προπονητής που άλλαξε τα πάντα
Την ομάδα είχε αναλάβει από τα μπαράζ (σσ της Γ' Εθνικής) ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άλλαξε τα πάντα. Στην πρώτη γεμάτη του σεζόν στο «τιμόνι» των νησιωτών, η διοίκηση του θέτει ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Εκείνος, με εξαιρετικό κοουτσάρισμα, μοντέρνες ιδέες και ένα ποδόσφαιρο δράσης και όχι αντίδρασης, όχι μόνο καταφέρνει να σώσει άνετα την ομάδα, αλλά πλησιάζει τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, είχε ζητήσει πριμ... ανόδου, όπως αποκάλυψε προ μηνών στο Gazzetta.
Τη δεύτερη χρονιά, έχοντας δει τι μπορεί να πετύχει, το κλαμπ βάζει λίγο πιο ψηλά τον πήχη, θέλοντας να διεκδικήσει μια θέση μεταξύ των ομάδων που θα μπουν στα Playoff ανόδου. Αμ δε! Ο Χριστοφιλέας ξανά καταφέρνει να πάει αρκετά καλύτερα από το προσδοκόμενο, τερματίζοντας -σχετικά άνετα- στην πρώτη θέση και ανεβάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της Σύρου μια ομάδα στην Β' Εθνική!
Όλα στον αέρα...
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, αντί να είναι μια περίοδος γεμάτη χαρά, αισιοδοξία και προετοιμασία, είναι ένα διάστημα αμφισβήτησης, με τον σύλλογο έτοιμο να τινάξει τα πάντα στον αέρα!
Τα «μεγάλα κεφάλια» αποχωρούν για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, αρκετοί όσων είχαν τάξει οικονομική βοήθεια (σσ τα κόστη στην 2η Κατηγορία απέχουν κατά πολύ σε σχέση με την 3η) την... κάνουν με ελαφρά και γενικότερα στη μικρή κοινωνία της Σύρου επικρατεί η άποψη πως η Ελλάς δεν θα δηλώσει καν συμμετοχή στη Superleague 2. Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχουν έντονες φήμες πως και ο Καλαματιανός τεχνικός θα αφήσει τη θέση του...
Η κομβική παρέμβαση Λεονταρίτη
Κάπου εκεί, ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, του οποίου η οικογένεια συνδέεται στενά με την Ελλάς Σύρου, παίρνει την πρωτοβουλία και αναλαμβάνει πλήρη δράση. Όταν όλοι λένε πως η ομάδα απλώς θα... διαλυθεί, εκείνος δηλώνει βέβαιος ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα.
Μπαίνει «μπροστάρης» τόσο στο οικονομικό, όσο και στο γηπεδικό, που αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάς, καθώς το γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει αγώνες 2ης Κατηγορίας. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια λίγων αλλά καλών συνεργατών, ο πρόεδρος πλέον, κ. Γιώργος Λεονταρίτης καταφέρνει το ακατόρθωτο, και η Ελλάς Σύρου δίνει το ιστορικό πρώτο της παιχνίδι στη Superleague 2. Φυσικά έχει πείσει και τον κ. Χριστοφιλέα να παραμείνει στον πάγκο, ενώ έχει ενισχύσει σημαντικά και ποιοτικά την ομάδα.
Εντός αλλά... εκτός
Το παράδοξο που λίγοι γνωρίζουν, έχει να κάνει με το που διαμένουν οι ποδοσφαιριστές και φυσικά που διεξάγονται οι προπονήσεις. Η Ελλάς Σύρου κάνει την προετοιμασία της στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην Παλλήνη, όμως παίζει κανονικά τα παιχνίδια στο «σπίτι» της.
Ουσιαστικά, είναι λες και παίζει... εκτός έδρας κατά μια έννοια, αφού και για τα ματς στα οποία είναι γηπεδούχος, πρέπει να πάρει το πλοίο και να κατέβει στο νησί, όπου διαμένει 2-3 ημέρες, ανάλογα φυσικά το πρόγραμμα και τις ανάγκες. Η μεγαλύτερή της διαμονή τυγχάνει να είναι τώρα, ενόψει Ολυμπιακού, αφού στο καλεντάρι υπήρχε και ο αγώνας πρωταθλήματος με την Καλλιθέα (2-0), με την Ελλάς να μένει στη Σύρο για σχεδόν μια εβδομάδα.
Έχει κερδίσει τον σεβασμό, με ποδόσφαιρο
Κοιτάζοντας λίγο και το... αγωνιστικό του θέματος, αξίζει μια αναφορά στο τι ποδόσφαιρο πρεσβεύει η «γαλανόλευκη» των Κυκλάδων. Με 12 αγωνιστικές να έχουν παιχτεί στη Superleague 2, η Ελλάς βρίσκεται μόλις στο -1 από θέση Playoffs, έχοντας συγκεντρώσει 16 βαθμούς.
Θα περίμενε κανείς πως μια πρωτάρα στην κατηγορία θα αντιμετώπιζε τα παιχνίδια με φόβο, με αμυντική προσήλωση και κύριο μέλημα το «μηδέν» στα μετόπισθεν Αυτά όμως δεν πρεσβεύουν τον προπονητή και τη φιλοσοφία του. Η Συριανή ομάδα κατεβαίνει σε κάθε γήπεδο με σκοπό να επιτεθεί, να σκοράρει, να προσφέρει θέαμα, όταν αυτό είναι εφικτό.
Μέχρι στιγμής, έχει λάβει τα καλύτερα σχόλια από τους αντίπαλους προπονητές, παίκτες, φιλάθλους, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από το προπονητικό τιμ. Και ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη νίκη αυτού του κλαμπ. Ότι παίζει σε κάθε έδρα δίχως σκοπιμότητες, αλλά για τη χαρά του παιχνιδιού.
Ένα νησί, μια ομάδα, ένα ματς!
Δανειζόμαστε το «μότο» του άλλου καμαριού της Σύρου, του Φοίνικα (σσ βόλεϊ). Το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Είναι μια ιστορική στιγμή. Ποιος θα περίμενε άραγε τον περασμένο Ιούλιο, ότι η Ελλάς Σύρου θα αντιμετωπίσει στην έδρα της μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς;
Φυσικά, η τύχη της «χαμογέλασε», ώστε η κλήρωση να φέρει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλά, μην ξεχνάμε ότι η τύχη πολλές φορές πηγαίνει με τους τολμηρούς. Με εκείνους που έχουν ένα όραμα, ένα πλάνο, και το υπηρετούν με όλες τους τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά το νιώθουν δικό τους, το αγαπούν.
Η Ελλάς Σύρου ήταν και είναι το όνειρο των ανθρώπων της. Και στις 3 του μήνα θα μπει στα σπίτια όλων των Ελλήνων, έστω για 90κατι λεπτά, κάνοντας όλους όσους πίστεψαν, περήφανους για την ομάδα του τόπου τους.