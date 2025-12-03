Με δύο γκολ στο φινάλε, Γιαρέμτσουκ (83') και Ελ Καμπί (90+1')έβαλαν… το κερασάκι στην τούρτα για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάς Σύρου (2-5).

Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» το παιχνίδι με τον πιο εμφατικό τρόπο. Μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Νίνο για τους γηπεδούχους, η μπάλα μεταφέρθηκε αστραπιαία στο άλλο μισό του γηπέδου και ο Ρομάν Γιαρέμτσουκ με κεφαλιά στο 83’, νίκησε τον Γκίνη και έκανε το 2-4.

Κι όμως, ο Ολυμπιακός δεν είχε πεί την τελευταία του λέξη. Με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο Στρεφέτσα έκανε την κούρσα από τα δεξιά και βρήκε τον Ελ Καμπί, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 2-5.