Πρίντεζης στο Gazzetta: «Πίστεψα ότι ο Ολυμπιακός θα ισοφαρίσει τη Ρεάλ»

Ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στο Gazzetta για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και για την εμπειρία του από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ελλάς Σύρου.

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τη Σύρο για την 4η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην τοπική Ελλάς, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 5-2 στο Δημοτικό Στάδιο της Ερμούπολης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που είχε δύο γκολ και μία ασίστ και έκαναν το 3x3 στον θεσμό.

Στο πλαίσιο του αγώνα, το Gazzetta μίλησε με τον Γιώργο Πρίντεζη που παρακολούθησε την ιστορική αναμέτρηση και μοιράστηκε τη γνώμη του για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

Αναλυτικά

Για την αναμέτρτηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο και αν πίστεψε ότι θα ισοφαρίσει: «Γενικά το πίστεψα το παιχνίδι, γιατί έχει δείξει τέτοια δείγματα η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Συγκιτικά με τα παλαιότερα χρόνια δεν κλείνεσαι, δεν πιέζεις, παίζεις με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ειδικά κόντρα στις μεγάλες ομάδες και το πίστεψα. Παίξαμε ωραία μπαλιτσα και σε κάποιες λεπτομέρειες χάθηκε».

Για τον αγαπημένο του παίκτη από την τωρινή ομάδα: «Θα βάλω Ελ Κααμπί».

Για το τι θα έλεγε στον Μεντιλίμπαρ αν τον είχε μπροστά του: «Respect. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει προσφέρει πολύ σημαντικό έργο στον Ολυμπιακό. Η ομάδα έχει παίξει πολύ καλή μπάλα και ο τίτλος είναι τεράστια παρακαταθήκη».

Για το αν πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το 3/3 και να περάσει στην επόμενη φάση: «Εντάξει ακούγεται δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Για το ματς της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό: «Είναι πολύ περίεργο για όλο το νησί κι εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Μάλιστα το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή του Μάννα, που είναι το μέρος που έχω μεγαλώσει εδώ και πάντα ερχόμουν μικρός με το ποδήλατο και μου φαίνεται περίεργο που παίκτες που έπαιζαν με τη Ρεάλ πριν λίγες μέρες έρχονται στη γειτονιά μου στη Σύρο και παίζουν παιχνίδι με την τοπική ομάδα που κάνει τρομερή προσπάθεια. Όπως βλέπουμε όλοι στην επαρχία, ο κόσμος αγαπάει τον αθλητισμό και έχει ανάγκη να βλέπει τις ομάδες. Μακάρι να εμπνευστούν ακόμα περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ».