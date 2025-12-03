Ο Λεβαδειακός με δύο γκολ του Γιούριτς νίκησε εύκολα 3-1 τη Μαρκό και βρίσκεται στην κορυφή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός, δεν προκαλεί θαυμασμό με την πορεία του μόνο στο πρωτάθλημα της Superleague, αλλά τα καταφέρνει περίφημα και στο Κύπελλο Ελλάδος. Συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα καθώς το απόγευμα της Τετάρτης έκανε περίπατο στο Μαρκόπουλο και νίκησε την τοπική ομάδα με 3-1!.

Η ομάδα της Βοιωτίας πέτυχε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς στη League Phase του θεσμού κι έτσι με το απόλυτο είναι στην κορυφή, πάνω κι από τον Ολυμπιακό που νωρίτερα νίκησε στη Σύρο, αλλά έχει ματς λιγότερο.

Ο Λεβαδειακός, που εκτός απροόπτου, θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα, είχε πρωταγωνιστή τον 27χρονο Βόσνιο φορ Στίπε Γιούριτς, ο οποίος έγραψε την έκτη του συμμετοχή.

Στο 45' ο Κυριακίδης ανέτρεψε τον Συμελίδη και ο Στίπε Γιούριτς ευστόχησε για το 1-0.

Στο 65' έγινε το 2-0 με νέο πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Γκούμας από τον Τσάκνη και ο Πεντρόσσο ευστόχησε για το 2-0.

Το 3-0 σημειώθηκε με πλασέ από κοντά του Γιούριτς στο 75', έπειτα από ασίστ του Πεντρόσο.

Η Μαρκό έψαξε το γκολ της τιμής και ο Κυριακίδης στο 92' μείωσε σε 3-1 με νέο πέναλτι. Το πέναλτι το κέρδισε ο Ίννος από τον Κάτρη.

Μαρκό: Θεοδωράκης, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (64' Μεντόζα), Μιγιένγκα, Κυριακίδης, Τσάκνης (64' Μαρκοπουλιώτης), Μπλανκ, Ντέτλερ, Καλλέργης (64' Μούλερ), Οικονομίδης (78' Ίννος).



Λεβαδειακός: Άναγκερ, Συμελίδης (56' Κωστή), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82' Παλάσιος), Κατρής, Φίλων, Τζάλοου (56' Πεντρόσο), Αμπού Χάνα (11' λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82' Πλέγας), Γιούριτς.