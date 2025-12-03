Η εκπληκτική πορεία του Λεβαδειακού σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, οι σκόρερς των 40 εφετινών γκολ του και το κρυφό όνειρο της πρώτης του συμμετοχής σε ευρωπαική διοργάνωση.

Συνολικά 16 ματς. 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες. 6-3-3 στο πρωτάθλημα, 4-0-0, «απόλυτος» στη Leage Phase του Κυπέλλου. Τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, όλες στις λεπτομέρειες, από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Από τις τέσσερις νίκες του στο Κύπελλο, οι τρεις επιτεύχθηκαν εναντίον ομάδων της Superlegaue : 4-1 τον ΠΑΟΚ, 2-1 εκτός έδρας την ΑΕΛ, 1-0 τον Αστέρα Aktor. Σχεδόν «κλείδωσε» σήμερα ο Λεβαδειακός, με το 3-1 επί της Μαρκό, μια θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου, συνεπώς εξασφαλίζει την απευθείας πρόκρισή του στους προημιτελικούς, όπου θα παίξει μονό αγώνα στην έδρα του! Πώς μπορεί να τη χάσει αυτή τη θέση; Αν Αν νικήσει ο Αρης τον ΠΑΟΚ με διαφορά τριών γκολ και η ΑΕΚ τον ΟΦΗ με διαφορά πέντε γκολ: απίθανο!

Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το success story της σεζόν, καθώς στη Stoiximan Superleague είναι σταθερά από τις πρώτες αγωνιστικές στην πρώτη εξάδα και τον τελευταίο μήνα στην πρώτη τετράδα! Τι άλλο για τον εφετινό Λεβαδειακό; Α, ναι! Εχει πετύχει 40 γκολ συνολικά σε 16 ματς! Ακριβώς 2,5 γκολ ανά ματς! 30 γκολ σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος, 10 γκολ σε 4 ματς Κυπέλλου, εκ των οποίων τα περισσότερα (τέσσερα) πέτυχε στην πρώτη αγωνιστική εναντίον του ΠΑΟΚ! Εχει σταθερά την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος: 30 ο Λεβαδειακός, 27 ο Ολυμπιακός, 26 ο ΠΑΟΚ. Πόσα έχει ο Παναθηναϊκός; 17! Η ΑΕΚ έχει τα μισά γκολ από το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου (15!) και ο Αρης σχεδόν το 1/3 αυτών, μόλις 11!

Θέλετε και πολυφωνία; Δώδεκα σκόρερς! 8 ο Πεντρόσο, 7 ο Οζμπολτ, 5 ο Παλάσιος (περισσότερα από κάθε εξτρέμ του Παναθηναϊκού πλην Τζούρισιτς), 4 ο Συμελίδης, από 3 Λαγιούς, Γιούριτς, Βέρμπιτς, 2 ο Μανθάτης, από 1 Βήχος, Μπάλτσι, Κωστή, Γκούμας κι ένα αυτογκόλ από τον Τσάλοφ. 40 γκολάκια από την πιο θεαματική ομάδα της σεζόν, από την πιο ελκυστική ποδοσφαιρικά επαρχιακή ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αντε να δούμε πού θα φτάσει εφέτος. Διότι την Ευρώπη την καλοβλέπει και μέσω πρωταθλήματος και μέσω Κυπέλλλου. Ονειρο τρελό! Αλλά αν δεν τα καταφέρει εφέτος για πρώτη φορά, πότε θα τα καταφέρει;