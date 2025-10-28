ΟΦΗ - Ηρακλής: Γκολάρα του Σαλσίδο για το 3-1
Ο Σαλσέδο σφράγισε τη νίκη του ΟΦΗ στο φινάλε.
Με ένα θαυμάσιο γκολ ο Σαλσέδο καθάρισε το ματς για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ηρακλή.
Στο 93' ο Θεοδοσουλάκης έστρωσε την μπάλα στον Σαλσέδο, ο οποίος με άψογο δεξί φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το τελικό 3-1.
Δείτε το γκολ του Σαλσέδο
@Photo credits: INTIME
