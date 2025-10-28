Ο Σαλσέδο σφράγισε τη νίκη του ΟΦΗ στο φινάλε.

Με ένα θαυμάσιο γκολ ο Σαλσέδο καθάρισε το ματς για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ηρακλή.

Στο 93' ο Θεοδοσουλάκης έστρωσε την μπάλα στον Σαλσέδο, ο οποίος με άψογο δεξί φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το τελικό 3-1.

Δείτε το γκολ του Σαλσέδο