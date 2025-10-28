Ο Νους στο 83' έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ εναντίον του Ηρακλή.

Υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Κωστούλα, ο Νους με το κεφάλι έστρωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός έπιασε σουτ στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Νους, ο οποίος από κοντά σημείωσε το 2-1.

