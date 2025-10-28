ΟΦΗ - Ηρακλής: Ο Νους έδωσε προβάδισμα νίκης στους Κρητικούς
Ο Νους στο 83' έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ εναντίον του Ηρακλή.
Ο ΟΦΗ στο 83' πήρε το προβάδισμα με 2-1 κόντρα στον Ηρακλή.
Υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Κωστούλα, ο Νους με το κεφάλι έστρωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός έπιασε σουτ στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Νους, ο οποίος από κοντά σημείωσε το 2-1.
Δείτε το 2-1 του ΟΦΗ
@Photo credits: INTIME
