Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με δυο παιχνίδια άνοιξε η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Κηφισιά «έσωσε» το βαθμό στον αγώνα με την Καβάλα στη Δράμα χάρη στο γκολ του Πατήρα στις καθυστερήσεις, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2, καθώς υπέταξε τη Μαρκό στη Θεσσαλονίκη με 1-0.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 16:30

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1.Άρης 6 (2-0)

2.Λεβαδειακός 3 (4-1) *

3.ΟΦΗ 3 (3-0) *

4.Ατρόμητος 3 (4-2) *

5.Βόλος 3 (3-1) *

6.ΑΕΚ 3 (1-0) *

7.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

8.Κηφισιά 2 (2-2)

9.ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) *

10.Μαρκό 1 (2-3)

11.Aστέρας AKTOR 1 (1-1) *

12.Καβάλα 1 (1-4)

13.Ηρακλής 0 (0-0) **

14.Ολυμπιακός 0 (0-0) **

15.Αιγάλεω 0 (0-1) *

16.Athens Kallithea 0 (0-1) *

17.Παναιτωλικός 0 (0-1) *

18.Ελλάς Σύρου 0 (2-4) *

19.Ηλιούπολη 0 (1-3) *

20.ΠΑΟΚ 0 (1-4) *