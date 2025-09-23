Βαθμολογία League Phase Κυπέλλου Ελλάδας: Στην κορυφή ο Άρης
Με δυο παιχνίδια άνοιξε η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Κηφισιά «έσωσε» το βαθμό στον αγώνα με την Καβάλα στη Δράμα χάρη στο γκολ του Πατήρα στις καθυστερήσεις, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2, καθώς υπέταξε τη Μαρκό στη Θεσσαλονίκη με 1-0.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- Βόλος - Ατρόμητος 15:00
- Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00
- Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 16:30
- Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
1.Άρης 6 (2-0)
2.Λεβαδειακός 3 (4-1) *
3.ΟΦΗ 3 (3-0) *
4.Ατρόμητος 3 (4-2) *
5.Βόλος 3 (3-1) *
6.ΑΕΚ 3 (1-0) *
7.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *
8.Κηφισιά 2 (2-2)
9.ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) *
10.Μαρκό 1 (2-3)
11.Aστέρας AKTOR 1 (1-1) *
12.Καβάλα 1 (1-4)
13.Ηρακλής 0 (0-0) **
14.Ολυμπιακός 0 (0-0) **
15.Αιγάλεω 0 (0-1) *
16.Athens Kallithea 0 (0-1) *
17.Παναιτωλικός 0 (0-1) *
18.Ελλάς Σύρου 0 (2-4) *
19.Ηλιούπολη 0 (1-3) *
20.ΠΑΟΚ 0 (1-4) *
- * Ένα ματς λιγότερο
- ** Δυο ματς λιγότερα
