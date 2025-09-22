Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές στους διαιτητές, νέος VAR στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η πρεμιέρα της League Phase δεν απογοήτευσε, ενώ περιμένουμε την εμφάνιση και του Ολυμπιακού σε αυτό το σημείο του θεσμού. Να θυμίσουμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα απουσιάσουν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.
Την Κυριακή (21/9) η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγές ορισμών για τους διαιτητές. Στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναιτωλικό ο νέος VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς Σπυρίδων, όπου αντικαταστάθηκε από τον Αναστάσιο Παπαπέτρου, ο οποίος θα διευθύνει το ματς ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον ΟΦΗ.
Δείτε ΕπίσηςΚύπελλο Ελλάδας: Με Τσιμεντερίδη το ΑΕΚ - Παναιτωλικός, δύο ματς χωρίς VAR στη 2η αγωνιστική
Επιπλέον, στον αγώνα ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και το Αιγάλεω, νέος ρέφερι θα είναι ο Κατοίκος Κωνσταντίνος, ο οποίος αντικαθιστά τον Ζαμπαλά Σπυρίδων, ενώ νέος παρατηρητής του παιχνιδιού αυτού θα είναι ο Καλογερόπουλος Χαράλαμπος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.