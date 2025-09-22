Η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγές διαιτητών για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η πρεμιέρα της League Phase δεν απογοήτευσε, ενώ περιμένουμε την εμφάνιση και του Ολυμπιακού σε αυτό το σημείο του θεσμού. Να θυμίσουμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα απουσιάσουν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Την Κυριακή (21/9) η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγές ορισμών για τους διαιτητές. Στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναιτωλικό ο νέος VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς Σπυρίδων, όπου αντικαταστάθηκε από τον Αναστάσιο Παπαπέτρου, ο οποίος θα διευθύνει το ματς ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον ΟΦΗ.

Επιπλέον, στον αγώνα ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και το Αιγάλεω, νέος ρέφερι θα είναι ο Κατοίκος Κωνσταντίνος, ο οποίος αντικαθιστά τον Ζαμπαλά Σπυρίδων, ενώ νέος παρατηρητής του παιχνιδιού αυτού θα είναι ο Καλογερόπουλος Χαράλαμπος.