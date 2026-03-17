Η περιορισμένη δημιουργία στο πρόσφατο αγώνα με τον Πανσερραϊκό ανέδειξε την ανάγκη επιστροφής του Μπενχαμίν Γκαρέ ενόψει της αναμέτρησης (22/3) με τον ΟΦΗ.

Η απουσία του Αργεντίνου winger ήταν φανερή μέσα από την περιορισμένη επιθετικότητα των ακραίων επιθετικών που ξεκίνησαν το παιχνίδι ή μάλλον, των αρκετών ημιτελών προσπαθειών που μέτρησαν στον χρόνο συμμετοχής τους. Είτε πρόκειται για Βραζιλιάνο Ντούντου ο οποίος πλην μιας φάσης δεν φάνηκε καθόλου στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, πέραν του ότι από δική του απερισκεψία ξεκίνησε η φάση της αποβολής του Άλβαρο Τεχέρο.

Είτε για τον Ότμαν Μπουσαΐντ ο οποίος είχε διάθεση, όχι όμως και τον τρόπο να γίνει ωφέλιμος για την ομάδα του. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου επιχείρησε να τους βοηθήσει καθώς προχώρησε και στην αλλαγή πλευρών με την προσδοκία είσπραξης πραγμάτων, επί της ουσίας όμως… έφυγε με άδεια χέρια. Πιο έντονη ήταν η επιθετική δράση του Γιάννη Γιαννιώτα ο οποίος «ήρθε» από τον πάγκο, παρά η αντίστοιχη των δύο που ξεκίνησαν στο παιχνίδι.

Στον ίδιο αγώνα φάνηκε ότι πλησιάζουν προς εξάντληση ακόμη και οι αντοχές του Μιχάλη Γρηγορίου για τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος δεν πήρε δευτερόλεπτο συμμετοχής. Προφανώς θα του δοθούν κι άλλες ευκαιρίες καθότι αυτό επιτάσσουν οι συνθήκες και κυρίως η χαμηλή προσφορά των υπολοίπων, κάποια στιγμή όμως ο Ισπανός θα πρέπει να ανταποκριθεί (έστω) στα στοιχειώδη. Στους τελευταίους αγώνες εμφανίστηκε ενοχλητικά μονότονος και προβλέψιμος στις κινήσεις του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιστροφή του Μπενχαμίν Γκαρέ είναι επιτακτική για τους «κίτρινους» ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (22/3) με τον ΟΦΗ. Ο Αργεντίνος έχει διάθεση και επιθετικότητα στο παιχνίδι του και πέραν του τέρματος που είχε σημειώσει απέναντι στην Κηφισιά, λειτουργεί δημιουργικά για τους συμπαίκτες του κυνηγώντας την κάθε φάση. Καθώς εξέτισε την ποινή της τιμωρίας του, είναι δεδομένη η θέση του στην 11αδα του αγώνα με τους Κρητικούς, μένει να φανεί όμως ο αγωνιστικός ρόλος του.