Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου παραμένουν περιορισμένες ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς οι επιστροφές αναμένονται στη β’ φάση του Πρωταθλήματος.

Κανείς εκ των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών δεν έχει πιθανότητες επιστροφής στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague, γεγονός το οποίο διατηρεί περιορισμένες τις επιλογές του 52χρονου τεχνικού του Άρη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Φρέντρικ Γένσεν θα μπει στο πλάνο των προπονήσεων ενόψει της β’ φάσης του Πρωταθλήματος, αντιθέτως δεν είναι καθόλου βέβαιη η ενσωμάτωση του Κώστα Γαλανόπουλου. Το ίδιο ισχύει και για τον Γκαμπριέλ Μισεουί.

Στο κέντρο της άμυνας, ο Νοά Σούντμπεργκ θεωρείται ότι θα είναι έτοιμος για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας (τουλάχιστον) την εβδομάδα που προηγείται της έναρξης της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος, το ίδιο ισχύει και για τον Τίνο Καντεβέρε ο οποίος θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να αποθεραπευτεί από τη νέα θλάση που υπέστη.