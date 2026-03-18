Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Stoiximan Superleague: Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς που έκανε η ΚΕΔ για τα παιχνίδια της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, τα οποία θα λάβουν χώρα όλα στις 19:00 την προσεχή Κυριακή (22/03).
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, στην «Allwyn Arena» και το ΑΕΚ - Κηφισιά ο Βασίλης Φωτιάς, στην Τρίπολη και το Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός ο Τάσος Παπαπέτρου και στο Βόλος-ΠΑΟΚ θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)
Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)
Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)
Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)
Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)
Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)
