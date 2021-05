Ο Χάαλαντ έριξε σφαλιάρα στον Νταχούντ γιατί άγγιξε νωρίτερα απ' ότι έπρεπε το τρόπαιο (vid)

Η Ντόρτμουντ με πρωταγωνιστές τους Χάαλαντ και Σάντσο - από δύο γκολ - συνέτριψε με 4-1, στον τελικό του Βερολίνου, την Λειψία και κατέκτησε το πέμπτο της Κύπελλο Γερμανίας, πρώτο μετά από το 2017.

Τη στιγμή που όλοι οι ποδοσφαιριστές των Βεστφαλών είχαν παραταχθεί στη σειρά για να σηκώσουν στον αέρα το τρόπαιο, ο Μαχμούντ Νταχούντ έκανε την κίνηση να το αγγίξει πρώτος απ' όλους τους άλλους συμπαίκτες του. τρόπαιο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, από την πλευρά του βλέποντας την κίνηση του Νταχούντ εκνευρίστηκε, καθώς θεώρησε πως πρώτα πρέπει να περάσει από τα χέρια του αρχηγού της ομάδας Μάρκο Ρόις, με αποτέλεσμα να του ρίξει σφαλιάρα στο κεφάλι του.

i just wanna know what he did pls pic.twitter.com/YgTwb5VkzC

