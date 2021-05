Ο Χάαλαντ δεν χαμπαριάζει από κάμερες: «Σκ@τ@ το δεύτερο ημίχρονο, σκ@τ@ και για τους οπαδούς που λείπουν»! (vid)

Έχοντας σκοράρει δυο φορές στο παιχνίδι της Πέμπτης, ο Χάαλαντ συνείσφερε στον μέγιστο βαθμό στη διαμόρφωση του τελικού 4-1 απέναντι στους «ταύρους» και την φετινή επιτυχία των Βεστφαλών που κατάφεραν να πάρουν το DFB Pokal.

Λίγο αργότερα μιλώντας στις κάμερες, όντας χαμογελαστός και δίχως να δείχνει ότι τον ενδιαφέρει να φανεί πιο σοβαρός ή να μιλήσει όπως θα άρμοζε, ο Νορβηγός αστέρας άρχισε να λέει:

«Το πρώτο μέρος ήταν καλό, το δεύτερο ημίχρονο ήταν... γαμ%#@$%. Είναι ωραίο το συναίσθημα του πρώτου μου τίτλου. Είναι σκ@τ@ που δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε με τους οπαδούς μας, αλλά θα το κάνουμε μετά από λίγο καιρό...».

Here is one of Haaland's yesterday interviews for you

Enjoy! #DFBPokal #DFBPokalFinal #RBLBVB

@ESPNFC pic.twitter.com/NWmeRByvWW

— VBET News (@VBETnews) May 14, 2021