Ο Πίστσεκ μετακόμισε στην Βεστφαλία πίσω στο 2010 και έχει ήδη συμφωνήσει για τον επαναπατρισμό του το φετινό καλοκαίρι, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γκορτσαλκόβιτσε με ελεύθερη μεταγραφή.

Παίζοντας στον τελικό του DFB Pokal το βράδυ της Πέμπτης όπου η Ντόρτμουντ θριάμβευσε απέναντι στην Λειψία με το τελικό 4-1, ο Πολωνός μπακ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και έβαλε τα κλάματα για τις στιγμές που έζησε, ενόψει και του μεγάλου φινάλε του κεφαλαίου της καριέρας του στο γερμανικό κλαμπ...

here’s the most precious thing you’ll see today... the Dortmund team praising Łukasz Piszczek in his last ever cup final for the club that he’s been at for over a decade. pic.twitter.com/voBeASL4gq

The Dortmund team praising Łukasz Piszczek in his last ever cup final for the club that he’s been at for over a decade is so precious.

He has been one of the most consistent and loyal players in BVB's recent history.

This trophy was for him Congratulations.

~from a rival. pic.twitter.com/Skh0B1FuTN

— W ˊˎ˗ (@W__Fcb) May 14, 2021