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Σάββατο σήμερα (12/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00, με τη Τζένοα να φιλοξενεί τη Φροζινόνε (Magenta Sport 1). Στις 16:30 (Nova Sports Extra 3), η Χόφενχαϊμ θα υποδεχθεί την Στουτγκάρδη και την ίδια ώρα η Φράιμπουργκ την Γκλάντμπαχ (Nova Sports Extra 2), η Μάιντζ την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports Extra 1), η Άουγκσμπουργκ την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 6) και η Ντόρτμουντ την Πάντεμπορν (Nova Sports 3).

Αργότερα στις 17:00, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Φούλαμ (Nova Sports Premier League), η Τσέλσι την Χάλ (Nova Sports 4), η Άστον Βίλα την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 2), η Κρίσταλ Πάλας την Ίπσουιτς (Nova Sports 5) και η Μπόρνμουθ την Μπρέντφορντ (Nova Sports Start).

Στις 19:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague (Magenta Sport 8) και η Λάτσιο την Μίλαν (Magenta Sport 1), ενώ στις 19:30 η Τότεναμ την Έβερτον (Nova Sports Premier League) και η Κολωνία την Βέρντερ Βρέμης (Nova Sports Prime).

Στις 20:00 η Κάζα Πία θα υποδεχθεί την Πόρτο (Magenta Sport 2), στις 21:00 ο Ηρακλής τον Ατρόμητο (ΣΚΑΙ), στις 21:45 η Αταλάντα την Κάλιαρι (Magenta Sport 1) και στις 22:00 η Σάντερλαντ την Άρσεναλ (Nova Sports Premier League).

Οσον αφορά το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την Σουμπότιτσα για 2nd International Tournament Rhodes 2026 (18:00, Action 24). Στο βόλεϊ η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία για τη 2η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ) και τέλος στις 23:00 (Eurosports 1) η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αγωνιστεί με την Έλενα Ριμπακίνα στο πλαίσιο του τελικού του US Open.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας