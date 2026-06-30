Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντάνιελ Μαντσίνι για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο ΑΠΟΕΛ «έδεσε» τελικά με νέο συμβόλαιο τον Ντάνιελ Μαντσίνι, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, ο 29χρονος εξτρέμ αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Την προηγούμενη σεζόν, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε 28 φορές με τα «γαλαζoκίτρινα», σκοράροντας τρία γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini για ανανέωση της συνεργασίας μας.

Ο Daniel Mancini απέδειξε την περσινή αγωνιστική περίοδο, με την ποιότητα, την αγωνιστική του παρουσία και τη συνέπεια που επέδειξε, ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέλος της ομάδας μας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Αργεντινός πλάγιος επιθετικός, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδα μας».