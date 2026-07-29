Ο Ντανιέλ Μαντσίνι τραυματίστηκε στο φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Αλ Φέιχα (27/7) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για πάνω από 2 μήνες!

Σοκ στο στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ με τον Ντανιέλ Μαντσίνι, καθώς ο Αργεντινός εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό της Κυπριακής ομάδας με την Αλ Φέίχα.

Ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού εν τέλει και μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αποδείχθηκε πως υπέστη ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και είναι πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως γράφουν τα ΜΜΕ της Νήσου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Κύπρο ο 29χρονος παίκτης αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος μετά το παράθυρο των Εθνικών ομάδων των Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει πως θα βρίσκεται στα πιτς για πάνω από δύο μήνες.

Θυμίζουμε πως ο Μαντσίνι υπέγραψε ως ελεύθερος στον ΑΠΟΕΛ τον Ιανουάριο και μέχρι ώρας μετράει 19 συμμετοχές με 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.