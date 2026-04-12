Η εξήγηση του Μαντσίνι στο Gazzetta για το λάθος στο Λαμία-Παναθηναϊκός

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε σε αυτή τη φάση, αναγνωρίζοντας το λάθος του...

Το περσινό ματς με τη Λαμία σημάδεψε τον Ντάνιελ Μαντσίνι... Δύο παιδικά λάθη στην ίδια φάση είχαν ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να δεχθεί ακόμη ένα γκολ από τους γηπεδούχους και τελικά να γνωρίσει την ήττα με 3-1, σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της σεζόν... Για όσους δεν θυμούνται, στο 87ο λεπτό εκείνης της αναμέτρησης, την ώρα που πίεζαν οι «πράσινοι» για την ισοφάριση, ο Ρινγκ προσπάθησε να βρει τον Φουρτάδο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, την οποία κάλυπτε ο Αργεντίνος ως δεξιός μπακ, με την μπάλα να διαγράφει μία περίεργη τροχιά...

Άρχισε να πηγαίνει πάνω στη γραμμή του πλαγίου άουτ, δίνοντας την εντύπωση στον Μαντσίνι πως είχε βγει εκτός. Έτσι, αυτός πήρε μία άλλη για να συνεχίσει το παιχνίδι, μόνο που η κανονική δεν βγήκε ποτέ πλάγιο. Ο Φουρτάδο κυνήγησε τη φάση και ο παίκτης του «τριφυλλιού», σε μία αψυχολόγητη κίνηση απελπισίας, την κλώτσησε για να τη σταματήσει, καθώς ο παίκτης της Λαμίας έβγαινε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, το οποίο τελικά έχασε. Μόνο που η δεύτερη μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή που ο επιθετικός των γηπεδούχων βρισκόταν εντός περιοχής, με αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης, εκτός από την κάρτα στον Μαντσίνι, να δείξει και πέναλτι, όπως προβλέπει ο κανονισμός.

Διαβάστε το απόσπασμα από την εξολολόγηση το Μαντσίνι στο Gazzetta:

Όπως είπες και πριν την μια μέρα μπορεί να σε έχουν θεό και την άλλη να σε βρίζουν. Όπως όταν πήγες στον Παναθηναϊκό οπαδοί του Άρη ενοχλήθηκαν από τη μετακίνηση σου ή τότε με το ματς με τη Λαμία που στα social media είχε γίνει χαμός…

«Θυμάμαι ότι και όταν πήγα από τον Άρη στον Παναθηναϊκό με έβριζαν, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαστε επαγγελματίες. Ηταν το καλύτερο για εμένα. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το παιχνίδι με τη Λαμία ήταν το παιχνίδι που δέχτηκα τη μεγαλύτερη κριτική. Τότε έπρεπε να είχα φύγει. Ένιωθα μετά από εκείνο το ματς πως δεν με πιστεύαν ότι και αν έκανα δεν έφτανε , πήρα την κάτω βόλτα και ψυχολογικά. Αν έκανα εγώ κάτι σχέση με κάποιον άλλον δεν γινόταν κάποιο θέμα, εμένα μου είχε βγει το όνομα. Ωστόσο εγώ μετά από όλα όσα άκουσα, συνέχισα να είμαι επαγγελματίας και έβαλα και το γκολ πέναλτι κόντρα τη Σαχτάρ».

Ήταν μέρες που ήταν δύσκολες, που ένιωθες ότι πας προπόνηση αλλά ότι και αν κάνεις δεν έχει σημασία;

«Μήνες ολόκληρους, όχι μόνο μέρες. Μέχρι την τελευταία μέρα πριν φύγω ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να συνεχίζουμε».

Καλύτερο και χειρότερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό;

«Το καλύτερο για εμένα ήταν το ματς με τη Μπράγκα το εκτός έδρας που έβαλα το γκολ. Το χειρότερο ήταν σίγουρα αυτό με τη Λαμία. Σε αυτό το ματς δεν έπαιξα άσχημα. Έκανα ένα λάθος που έκανα για να κερδίσω κάτι, αλλά δεν βγήκε. Έπαιξα σαν να έπαιζα σαν παιδί που έπαιζα στην Αργεντινή. Σίγουρα είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να το καταλάβουμε, ήταν λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά εκείνη την στιγμή δεν το σκέφτηκα. Ήθελα να το κάνω για να σταματήσω τη φάση».

Ήθελες να φύγεις νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό;

«Ναι είχα την ευκαιρία και πιστεύω ότι ήταν ώρα να φύγω νωρίτερα. Ήθελα να φύγω για να παίξω».

Θεωρείς ότι υποτιμήθηκες στον Παναθηναϊκό;

«Ήξερα ότι δεν ήμουν καλά τον τελευταίο καιρό. Ένιωθα ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν έτσι όπως ήρθα από τον Άρη».

Γιατί αυτό;

«Σε μια μεγάλη ομάδα υπάρχει μεγάλη πίεση, υπάρχουν πολλοί παίκτες. Είναι πιο δύσκολο».

Θεωρείς ότι δεν έδωσες το 100% τον τελευταίο καιρό ή ήταν ένα φεγγάρι που δεν ήσουν καλά.

«Ναι ήταν ένας διάστημα που δεν ήμουν καλά, δεν μπορούσα. Αυτό δεν ήταν εντάξει φυσικά αλλά δεν μπορούσα να δώσω το 100%. Υπήρχε πίεση, ειδικά τη χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα και έφυγε ο Ιβαν».

