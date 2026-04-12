Ήθελες να φύγεις νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό;

«Ναι, είχα την ευκαιρία και πιστεύω ότι ήταν ώρα να φύγω νωρίτερα. Ήθελα να φύγω για να παίξω».

Θεωρείς ότι υποτιμήθηκες στον Παναθηναϊκό;

«Ήξερα ότι δεν ήμουν καλά τον τελευταίο καιρό. Ένιωθα ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν έτσι όπως ήρθα από τον Άρη».

Γιατί αυτό;

«Σε μια μεγάλη ομάδα υπάρχει μεγάλη πίεση, υπάρχουν πολλοί παίκτες. Είναι πιο δύσκολο».

Θεωρείς ότι δεν έδωσες το 100% τον τελευταίο καιρό ή ήταν ένα φεγγάρι που δεν ήσουν καλά;

«Ναι, ήταν ένα διάστημα που δεν ήμουν καλά, δεν μπορούσα. Αυτό δεν ήταν εντάξει φυσικά αλλά δεν μπορούσα να δώσω το 100%. Υπήρχε πίεση, ειδικά τη χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα και έφυγε ο Ιβάν».

Εμένα μου έχει βγει το όνομα, αλλά συνέχισα να είμαι επαγγελματίας

Τι θυμάσαι από το ματς με τον Ολυμπιακό τότε; Στο κεκλεισμένων των θυρών με το γκολ του Ρέαμπτσουκ. Πώς ήταν η επόμενη μέρα;

«Πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν τρομερά δύσκολα».

Ήταν θεωρείς άδικη η απόφαση να παίξετε ενώ είχατε δηλώσει ότι είχατε κρούσματα;

«Ναι ήταν. Εγώ και αρκετοί άλλοι παίκτες ήμασταν θετικοί στον κορονοϊό τις προηγούμενες ημέρες. Εκείνη τη χρονιά το πίστευα πάρα πολύ ότι θα παίρναμε το πρωτάθλημα».

Γιατί θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμη πρωτάθλημα;

«Σίγουρα δεν είναι νορμάλ ο Παναθηναϊκός που είναι μια μεγάλη ομάδα να έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Κάτι λείπει, μπορεί το mentality, δεν ξέρω... Εγώ όταν ήρθα πίστευα πάρα πολύ ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τίποτα».

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα social media έχουν λόγο παντού, όλες αυτές οι κριτικές που δεχόσουν σε ενοχλούσαν; Ότι ο Μαντσίνι δεν έχει καλή τελική προσπάθεια, ότι δεν είναι καλός…

«Αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να είσαι σκληρός για να το διαχειριστείς, για να μην σε επηρεάζει. Βέβαια όταν κάτι δεν πάει καλά δεν το καταλαβαίνεις μόνο από όσα διαβάζεις στα social media, το αντιλαμβάνεσαι και στο γήπεδο».

Υπήρχε εποχή που επηρεάστηκες πολύ από τις κριτικές; Να διάβασες κάτι και να είπες ότι είναι άδικο;

«Αυτά που βλέπεις και ακούς είναι από ανθρώπους που κρύβονται πίσω από μια οθόνη».

Όπως είπες και πριν τη μια μέρα μπορεί να σε έχουν θεό και την άλλη να σε βρίζουν. Όπως όταν πήγες στον Παναθηναϊκό οπαδοί του Άρη ενοχλήθηκαν από τη μετακίνησή σου ή τότε με το ματς με τη Λαμία που στα social media είχε γίνει χαμός…

«Θυμάμαι ότι και όταν πήγα από τον Άρη στον Παναθηναϊκό με έβριζαν, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαστε επαγγελματίες. Ηταν το καλύτερο για εμένα. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το παιχνίδι με τη Λαμία, ήταν εκείνο που δέχτηκα τη μεγαλύτερη κριτική. Τότε έπρεπε να είχα φύγει. Ένιωθα μετά από εκείνο το ματς πως δεν με πίστευαν, ό,τι και αν έκανα δεν έφτανε, πήρα την κάτω βόλτα και ψυχολογικά. Αν έκανα εγώ κάτι σε σχέση με κάποιον άλλον δεν γινόταν κάποιο θέμα, εμένα μου είχε βγει το όνομα. Ωστόσο εγώ μετά από όλα όσα άκουσα, συνέχισα να είμαι επαγγελματίας και έβαλα και το γκολ - πέναλτι πρόκρισης κόντρα τη Σαχτάρ».

Ήταν μέρες που ήταν δύσκολες, που ένιωθες ότι πας προπόνηση αλλά ό,τι και αν κάνεις δεν έχει σημασία;

«Μήνες ολόκληρους, όχι μόνο μέρες. Μέχρι την τελευταία μέρα πριν φύγω ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να συνεχίζουμε».

Καλύτερο και χειρότερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό;

«Το καλύτερο για εμένα ήταν το ματς με τη Μπράγκα το εκτός έδρας που έβαλα το γκολ. Το χειρότερο ήταν σίγουρα αυτό με τη Λαμία. Σε αυτό το ματς δεν έπαιξα άσχημα. Έκανα ένα λάθος για να κερδίσω κάτι, αλλά δεν βγήκε. Έπαιξα σαν παιδί που έπαιζε στην Αργεντινή. Σίγουρα είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να το καταλάβουμε, ήταν λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα. Ήθελα να το κάνω για να σταματήσω τη φάση».