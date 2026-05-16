Στον «Μίδα» της Μάντσεστερ Σίτι έχει εξελιχθεί ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος έφτασε τα 20 τρόπαια σε 10 χρόνια στη... γαλάζια πλευρά της πόλης.

Η Μάντσεστερ Σίτι... σήκωσε το FA Cup με το γκολ-ποίημα του Σεμένιο στο 72ο λεπτό! Οι Πολίτες επιβλήθηκαν 1-0 της Τσέλσι στο «Wembley» και κατέκτησαν το 8ο Κύπελλο Αγγλίας της ιστορίας τους. Η εκπληκτική συνεργασία Χάαλαντ, Σεμένιο και το ασύλληπτο «τακουνάκι» του δεύτερου χάρισε άλλο ένα τρόπαιο στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Στον 145ο τελικό του αρχαιότερου θεσμού στην ιστορία του ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι πάλεψαν σε ένα ματς που τα είχε όλα. Νεύρα, πάθος, ένταση, ποιοτικές στιγμές και «δίψα» για τον τίτλο. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα είχε ηττηθεί στον περυσινό τελικό από την ευχάριστη έκπληξη, Κρίσταλ Πάλας, η οποία πήρε το πρώτο τρόπαιό της στη διοργάνωση. Έτσι, το σύνολο του φέτος... χαμογέλασε και πρόσθεσε άλλη μια... κούπα.

Έτσι, η αρμάδα του Πεπ έχει ισάριθμες κατακτήσεις με τις Τότεναμ, Τσέλσι και Λίβερπουλ. Η ομάδα του Μάντσεστερ κατέκτησε το «double» για τη φετινή σεζόν, αφού έχει ήδη πανηγυρίσει το Λιγκ Καπ απέναντι στην Άρσεναλ με 2-0. Με τους Κανονιέρηδες παλεύουν στήθος με στήθος και για τον τίτλο της Premier League. Αν κατακτήσουν και το πρωτάθλημα θα κάνουν το εγχώριο «treble» για την τρέχουσα σεζόν. Ο Ισπανός κόουτς έγινε ο πρώτος που κατακτά δύο φορές το «domestic double», δηλαδή το εγχώριο Κύπελλο και Λιγκ Καπ στην ίδια σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε τις είκοσι... κούπες στα δέκα χρόνια που κάθεται στον πάγκο της ομάδας, όταν το 2016 ταξίδεψε στην Αγγλία μετά τη θητεία του στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Καταλανός προπονητής όχι μόνο έχει καθιερώσει τη Σίτι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο αλλά έχει «γιγαντώσει» τον μύθο και τη δόξα του συλλόγου, προσθέτοντας συνεχώς τίτλους στη συλλογή των Πολιτών.

Ο 55χρονος τεχνικός έχει κερδίσει έξι Πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε Λιγκ Καπ, τρία Κύπελλα Αγγλία, τρία Community Shields, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Champions League.