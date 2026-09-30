Από τον Τέβες και τον Αγουέρο μέχρι τον Ντε Μπρόινε και την εποχή Γκουαρδιόλα! Τα «εικονικά» έσοδα που άγγιξαν τα 830,69 εκατ. λίρες και το νέο μέτωπο που ανοίγει.

Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η Σίτι μεταμορφώθηκε. Από την ομάδα που ζούσε για χρόνια στη σκιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξελίχθηκε σε μια νέα υπερδύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ξόδεψε τεράστια ποσά, προσέλκυσε ορισμένους από τους σπουδαιότερους παίκτες της εποχής και δημιούργησε, μεταγραφή τη μεταγραφή, τις ομάδες που κατέκτησαν τίτλους και άλλαξαν τις ισορροπίες στην Premier League.

Τώρα, όμως, πίσω από εκείνη την αγωνιστική εκτόξευση εμφανίζεται ένας αριθμός που επισκιάζει όλους τους υπόλοιπους: 830,69 εκατομμύρια λίρες. Σύμφωνα με την απόφαση ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής, από τα 949,94 εκατ. λίρες που η Μάντσεστερ Σίτι εμφάνισε ως εμπορικά έσοδα από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18, μόλις 119,25 εκατ. λίρες προήλθαν πραγματικά από τους χορηγούς. Τα υπόλοιπα 830,69 εκατ. λίρες αποδίδονται στην Abu Dhabi United Group (ADUG), την ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου, μέσω εμπορικών συμφωνιών που χαρακτηρίστηκαν «εικονικές».

Και κάπου εδώ οι ψυχροί αριθμοί συναντούν το ποδόσφαιρο. Γιατί την ίδια περίοδο που τα δηλωμένα εμπορικά έσοδα της Σίτι εκτοξεύονταν, στο Μάντσεστερ κατέφθανε ο ένας σταρ μετά τον άλλον. Κάρλος Τέβες, Γιάγια Τουρέ, Νταβίντ Σίλβα, Σέρχιο Αγουέρο, Φερναντίνιο, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ραχίμ Στέρλινγκ, Τζον Στόουνς, Ιλκάι Γκουντογκάν, Μπερνάρντο Σίλβα, Κάιλ Γουόκερ, Έντερσον. Δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή συλλογή ποδοσφαιριστών. Ήταν τα κομμάτια πάνω στα οποία χτίστηκε η νέα Μάντσεστερ Σίτι.



Από τα 22,5 στα 134,73 εκατομμύρια

2009-10: Η αρχή της νέας εποχής

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 27 εκατ. λίρες

Ποσό που καταβλήθηκε πραγματικά από χορηγούς: 4,5 εκατ. λίρες

Ποσό που χαρακτηρίζεται «εικονικό»: 22,5 εκατ. λίρες

Συνολικές μεταγραφικές δαπάνες: 147 εκατ. λίρες

Η πρώτη σεζόν της περιόδου σημαδεύτηκε από την απόκτηση του Κάρλος Τέβες, έναντι 47 εκατ. λιρών. Ο Αργεντινός είχε αγωνιστεί προηγουμένως ως δανεικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η μετακίνησή του στην άλλη πλευρά της πόλης απέκτησε τεράστιο συμβολισμό. Ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες ενδείξεις ότι οι ισορροπίες στο Μάντσεστερ άρχιζαν να αλλάζουν. Την ίδια περίοδο αποκτήθηκε από την Άρσεναλ και ο Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ, έναντι 25 εκατ. λιρών.

2010-11: Το πρώτο τρόπαιο

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 41,25 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 12,75 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 28,5 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 153 εκατ. λίρες

Η Σίτι συνέχισε να επενδύει τεράστια ποσά και άρχισε να δημιουργεί τον κορμό της ομάδας που θα κυριαρχούσε τα επόμενα χρόνια. Ο Γιάγια Τουρέ αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα έναντι 25 εκατ. λιρών και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρώτης περιόδου της νέας Σίτι. Ήταν μάλιστα εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2011. Άλλα 25 εκατ. λίρες δόθηκαν για τον Νταβίντ Σίλβα της Βαλένθια. Ο Ισπανός έμελλε να περάσει μία δεκαετία στο Μάντσεστερ και να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στην ιστορία της Premier League. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του FA Cup.

2011-12: Η χρονιά του Αγουέρο

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 86,75 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 16 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 70,75 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 80 εκατ. λίρες

Η μεγάλη μεταγραφή ήταν ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 38 εκατ. λιρών. Ο Αργεντινός θα έγραφε λίγους μήνες αργότερα μία από τις διασημότερες στιγμές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, πετυχαίνοντας το γκολ που χάρισε στη Σίτι την Premier League στην τελευταία αγωνιστική. Παράλληλα αποκτήθηκε από την Άρσεναλ ο Σαμίρ Νασρί, έναντι 24 εκατ. λιρών. Η Σίτι ήταν πλέον πρωταθλήτρια Αγγλίας.

2012-13: Τα «εικονικά» έσοδα ξεπερνούν τα 100 εκατ.

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 121,75 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 16 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 105,75 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 50 εκατ. λίρες

Η συγκεκριμένη χρονιά ήταν σχετικά ήσυχη στο μεταγραφικό παζάρι. Η Σίτι απέκτησε τον Χάβι Γκαρθία από την Μπενφίκα έναντι 16 εκατ. λιρών και τον Ματίγια Νάστασιτς από τη Φιορεντίνα έναντι 13 εκατ. λιρών. Είναι όμως η πρώτη σεζόν της συγκεκριμένης περιόδου κατά την οποία το ποσό που χαρακτηρίζεται «εικονικό» ξεπέρασε τα 100 εκατ. λίρες.

2013-14: Πρωτάθλημα και League Cup

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 127,5 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 16 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 111,5 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 102 εκατ. λίρες

Ο Φερναντίνιο αποκτήθηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 35 εκατ. λιρών. Ο Βραζιλιάνος εξελίχθηκε σε κομβικό ποδοσφαιριστή της ομάδας και αργότερα έγινε αρχηγός της. Η Σίτι απέκτησε επίσης τον Άλβαρο Νεγρέδο από τη Σεβίλλη έναντι 25 εκατ. λιρών. Αγωνιστικά, η επένδυση απέδωσε: η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τόσο την Premier League όσο και το League Cup.

2014-15: Άλλα 107,2 εκατ. λίρες

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 123,2 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 16 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 107,2 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 88 εκατ. λίρες

Δεν αποδείχθηκαν όλες οι ακριβές μεταγραφές επιτυχημένες. Ο Ελιακίμ Μανγκαλά αποκτήθηκε από την Πόρτο έναντι 42 εκατ. λιρών, χωρίς να δικαιώσει τις προσδοκίες. Αντίστοιχη ήταν η περίπτωση του Γουίλφριντ Μπονί, για τον οποίο καταβλήθηκαν 28 εκατ. λίρες στη Σουόνσι.

2015-16: Η χρονιά του Ντε Μπρόινε

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 136,17 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 16 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 120,17 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 155 εκατ. λίρες

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές περιόδους στην ιστορία της σύγχρονης Σίτι. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ έναντι 55 εκατ. λιρών και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες του συλλόγου. Η Σίτι έδωσε επίσης 49 εκατ. λίρες στη Λίβερπουλ για τον Ραχίμ Στέρλινγκ και 32 εκατ. λίρες στη Βαλένθια για τον Νικολάς Οταμέντι. Συνολικά δαπάνησε 155 εκατ. λίρες για μεταγραφές, ενώ το ποσό των εσόδων που χαρακτηρίζεται «εικονικό» ανήλθε σε 120,17 εκατ. λίρες. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του League Cup.

2016-17: Η άφιξη του Γκουαρδιόλα και νέα έκρηξη δαπανών

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 140,59 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 11 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 129,59 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 171 εκατ. λίρες

Με τον Πεπ Γκουαρδιόλα πλέον στον πάγκο, άρχισε η οικοδόμηση της ομάδας που θα κυριαρχούσε στην Αγγλία. Ο Τζον Στόουνς κόστισε 50 εκατ. λίρες από την Έβερτον και ο Λερόι Σανέ 42 εκατ. λίρες από τη Σάλκε. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αποκτήθηκε από την Παλμέιρας έναντι 27 εκατ. λιρών, ενώ ο Ιλκάι Γκουντογκάν, η πρώτη μεταγραφή του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, κόστισε 21 εκατ. λίρες από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

2017-18: 264 εκατ. λίρες για μεταγραφές

Δηλωμένα έσοδα από χορηγίες: 145,73 εκατ. λίρες

Πραγματικά έσοδα από χορηγούς: 11 εκατ. λίρες

«Εικονικό» ποσό: 134,73 εκατ. λίρες

Μεταγραφικές δαπάνες: 264 εκατ. λίρες

Η τελευταία σεζόν της εννιαετούς περιόδου είναι και η πιο εντυπωσιακή ως προς τις μεταγραφικές δαπάνες. Η Σίτι ξόδεψε συνολικά 264 εκατ. λίρες. Ο Κάιλ Γουόκερ αποκτήθηκε από την Τότεναμ έναντι 50 εκατ. λιρών, ο Μπερνάρντο Σίλβα από τη Μονακό έναντι 43 εκατ. και ο Έντερσον από την Μπενφίκα έναντι 35 εκατ. λιρών. Τον Ιανουάριο του 2018 προστέθηκε και ο Εμερίκ Λαπόρτ, για τον οποίο καταβλήθηκαν 57 εκατ. λίρες στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα κατέκτησε εκείνη τη σεζόν την Premier League και το League Cup. Σε εννέα χρόνια, λοιπόν, η εικόνα είχε αλλάξει ολοκληρωτικά. Η Σίτι δεν κυνηγούσε πλέον την ελίτ. Ήταν η ελίτ.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στο τι συνέβη από το 2009 έως το 2018. Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, χαρακτήρισε την υπόθεση και την απόφαση της επιτροπής ως τις σημαντικότερες στην ιστορία της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση καταγράφει συστηματικές παραβιάσεις των κανονισμών από τη Μάντσεστερ Σίτι για σχεδόν μία δεκαετία. Το κρισιμότερο κεφάλαιο, όμως, δεν έχει ακόμη γραφτεί: η ποινή δεν έχει αποφασιστεί.

Και πλέον υπάρχει ακόμη μία παράμετρος. Ο Ανεξάρτητος Ρυθμιστής Ποδοσφαίρου (IFR) διαθέτει εξουσίες που του επιτρέπουν να εξετάζει την καταλληλότητα ιδιοκτητών, διευθυντών και ανώτατων διοικητικών στελεχών. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, οι συνέπειες της υπόθεσης θα μπορούσαν να ξεπεράσουν μια αφαίρεση βαθμών ή μια οικονομική κύρωση και να αγγίξουν ακόμη και την ιδιοκτησιακή δομή του συλλόγου. Προς το παρόν, αυτό αποτελεί πιθανό πεδίο εξέτασης και όχι ειλημμένη απόφαση.

Η Σίτι περνά στην αντεπίθεση

Η Μάντσεστερ Σίτι απορρίπτει τα συμπεράσματα της επιτροπής. Έχει δηλώσει «απογοητευμένη και έκπληκτη», επιμένει στην αθωότητά της και υποστηρίζει ότι διαθέτει εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό που δικαιώνει τις θέσεις της. Παράλληλα, έχει καταστήσει σαφές ότι θα αξιοποιήσει τις διαθέσιμες διαδικασίες προσφυγής, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση περιλαμβάνει ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά.

Γι' αυτό και η τελική έκβαση παραμένει ανοιχτή. Εκείνο που έχει ήδη αλλάξει είναι η κλίμακα της συζήτησης. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για μια διαμάχη γύρω από οικονομικούς κανονισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εννιαετία κατά την οποία εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες, κορυφαίες μεταγραφές και αλλεπάλληλες επιτυχίες άλλαξαν την ιστορία ενός συλλόγου και μαζί τον χάρτη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Από τα 22,5 εκατ. λίρες του 2009-10 στα 134,73 εκατ. του 2017-18 και από τον Τέβες στον Γκουαρδιόλα, οι αριθμοί αφηγούνται την οικονομική πλευρά της ανόδου της Μάντσεστερ Σίτι. Τώρα απομένει να φανεί πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα.