Γκουαρδιόλα: «Έχουμε χάσει δύο τελικούς κυπέλλου επειδή διαιτητές και VAR δεν έκαναν τη δουλειά τους»

Ερωτηθείς για το ακυρωθέν γκολ της Γουέστ Χαμ στο ματς με την Άρσεναλ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε για την επιρροή του VAR και των διαιτητών σε δικές του αποτυχίες στη Σίτι.

Με αφορμή την πρόσφατη παρέμβαση του VAR που ευνόησε την Άρσεναλ στην κούρσα του τίτλου, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις που στο παρελθόν έχουν κοστίσει ακριβά στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Καταλανός κόουτς, λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως την ακύρωση του γκολ της Γουέστ Χαμ, αλλά στάθηκε στην ευθύνη του VAR και των διαιτητών σε δικές του αποτυχίες στους Citizens.

Συγκεκριμένα, ο Γκουαρδιόλα υποστήριξε ότι η ομάδα του στερήθηκε δύο συνεχόμενα Κύπελλα Αγγλίας εξαιτίας τους. Πρόκειται για τον χαμένο τελικό του 2024 απέναντι στη Γιουνάιτεντ και του 2025 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πεπ για το θέμα

«Έχουμε χάσει δύο τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας επειδή οι διαιτητές δεν έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, ούτε το VAR.

Από την πλευρά μας εμείς οφείλουμε να κοιτάζουμε το πώς θα βελτιωθούμε επειδή το VAR είναι σαν το στρίψιμο ενός νομίσματος. Το VAR δεν ήρθε την περασμένη εβδομάδα στο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια, προσαρμοζόμαστε και όλοι το ξέρουν αυτό».