Μαν. Σίτι: Η Etihad απειλεί με νομική δράση κατά της Premier League

Νέο μέτωπο στη «βόμβα» της Σίτι: Η Etihad απειλεί με νομική δράση κατά της Premier League

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι ανοίγει πλέον ένα ακόμη μέτωπο, αυτή τη φορά με έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς συνεργάτες της. Η Etihad Airways, βασικός χορηγός των Πολιτών από το 2009, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της Premier League, αντιδρώντας έντονα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης επιτροπής για τις οικονομικές παραβάσεις του αγγλικού συλλόγου.

Η αεροπορική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια ότι συμμετείχε σε «αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες» με τη Μάντσεστερ Σίτι και εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν κλήθηκε ποτέ από την Premier League να καταθέσει στοιχεία ή να παρουσιάσει τη δική της θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η αντίδραση της Etihad έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Σίτι είχε οργανώσει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που είχε ως αποτέλεσμα την τεχνητή διόγκωση των εσόδων της.

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Premier League, ορισμένοι εμπορικοί συνεργάτες κατέβαλλαν μόνο μέρος των ποσών που εμφανίζονταν ως χορηγικά έσοδα, με το υπόλοιπο να χρηματοδοτείται από την Abu Dhabi United Group, την ιδιοκτήτρια εταιρεία της Μάντσεστερ Σίτι. Η επιτροπή έκρινε, όπως αναφέρει η λίγκα, ότι με αυτή τη συμπεριφορά ο σύλλογος επιχείρησε να παρακάμψει τους οικονομικούς κανονισμούς.

Η Etihad περνά στην αντεπίθεση

Η Etihad αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται κανένα συμπέρασμα ή υπαινιγμό που θα μπορούσε να πλήξει τη φήμη της.

«Η Etihad Airways απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε διαπίστωση, συμπέρασμα ή υπόνοια που αφήνει να εννοηθεί ότι η αεροπορική εταιρεία συμμετείχε ποτέ σε αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες», αναφέρει.

«Δεν μας δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να τοποθετηθούμε»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Etihad στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια, ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία μαζί της στο πλαίσιο της διαδικασίας. Όπως υποστηρίζει, η Premier League δεν της έδωσε τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί, να προσκομίσει πληροφορίες ή να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν ήταν ακριβή και παρουσίαζαν με δίκαιο τρόπο τον δικό της ρόλο. Η εταιρεία δηλώνει «βαθιά προβληματισμένη» από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε δημόσια η υπόθεση και θεωρεί ότι η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας έχει προκαλέσει συνέπειες για την εικόνα της. «Η Premier League πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες του τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκαν αυτά τα ευρήματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.