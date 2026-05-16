FA Cup: Έφτασε τις οκτώ κατακτήσεις η Μάντσεστερ Σίτι
Η Μάντσεστερ Σίτι... σήκωσε το FA Cup με το γκολ-ποίημα του Σεμένιο στο 72ο λεπτό! Οι Πολίτες επικράτησαν 1-0 της Τσέλσι στο «Wembley» και κατέκτησαν το 8ο Κύπελλο Αγγλίας της ιστορίας τους. Η εκπληκτική συνεργασία Χάαλαντ, Σεμένιο και το ασύλληπτο «τακουνάκι» του δεύτερου χάρισε άλλο ένα τρόπαιο στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.
Στον 145ο τελικό του αρχαιότερου θεσμού στην ιστορία Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι πάλεψαν σε ένα ματς που τα είχε όλα. Νεύρα, πάθος, ένταση, ποιοτικές στιγμές και «δίψα» για το τρόπαιο. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα είχε ηττηθεί στον περυσινό τελικό από την ευχάριστη έκπληξη, Κρίσταλ Πάλας, η οποία πήρε το πρώτο τρόπαιό της στη διοργάνωση. Έτσι, το σύνολο του φέτος... χαμογέλασε και πρόσθεσε άλλη μια... κούπα στη συλλογή της.
Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του FA Cup:
- 14 κατακτήσεις: Άρσεναλ (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020)
- 13 κατακτήσεις: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016, 2024)
- 8 κατακτήσεις: Τότεναμ (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991), Τσέλσι (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018), Λίβερπουλ (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022), Μάντσεστερ Σίτι (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023, 2026)
- 7 κατακτήσεις: Άστον Βίλα (1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957)
- 6 κατακτήσεις Μπλάκμπερν (1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928), Νιούκαστλ (1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955)
- 5 κατακτήσεις Γουόντερερς (1872, 1873, 1876, 1877, 1878), Γουέστ Μπρομ (1888, 1892, 1931, 1954, 1968), Έβερτον (1906, 1933, 1966, 1984, 1995)
- 4 κατακτήσεις Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1899, 1902, 1915, 1925), Μπόλτον (1923, 1926, 1929, 1958), Γουλβς (1893, 1908, 1949, 1960)
- 3 κατακτήσεις Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1896, 1907 ως Γουένσντεϊ, 1935), Γουέστ Χαμ (1964, 1975, 1980)
- 2 κατακτήσεις Ολντ Ιτόνιανς (1879, 1882), Μπέρι (1900, 1903), Πρέστον (1889, 1938), Νότιγχαμ (1898, 1959), Σάντερλαντ (1937, 1973), Πόρτσμουθ (1939, 2008)
- 1 κατάκτηση Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι (1874), Ρόγιαλ Εντζινίερς (1875), Κλάπαμ Ρόβερς (1880), Ολντ Καρθούζιανς (1881), Μπλάκμπερν Ολίμπικ (1883), ΝοτςΚάουντι (1894), Μπράντφορντ (1911), Μπάρνσλεϊ (1912), Μπέρνλι (1914), Χάντερσφιλντ (1922), Κάρντιφ (1927), Ντέρμπι (1946), Τσάρλτον (1947), Μπλάκπουλ (1953), Λιντς (1972), Σαουθάμπτον (1976), Ίπσουιτς (1978), Κόβεντρι (1987), Γουίμπλεντον (1988), Γουίγκαν (2013), Λέστερ (2021), Κρίσταλ Πάλας (2025)
