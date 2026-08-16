Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Τα highlights από τα όργια Τζόλη
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 3-0 της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield.
Με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει... παπάδες μοιράζοντας δύο ασίστ, η Άρσεναλ καθάρισε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε τον τίτλο του Community Shield, μπαίνοντας ιδανικά στη νέα σεζόν.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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