Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 3-0 της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield.

Με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει... παπάδες μοιράζοντας δύο ασίστ, η Άρσεναλ καθάρισε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε τον τίτλο του Community Shield, μπαίνοντας ιδανικά στη νέα σεζόν.