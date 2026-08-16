Χρήστος Τζόλης: Τα αποθεωτικά σχόλια για το ντεμπούτο με την Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης έδειξε από τα πρώτα φιλικά ματς όπου συμμετείχε ότι θα φέρει ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μίκελ Αρτέτα και το επιβεβαίωσε στο επίσημο ντεμπούτο του, μετρώντας δύο ασίστ στον θρίαμβο της Άρσεναλ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield.
Αναμενόμενα, τα πεπραγμένα του Έλληνα μεσοεπιθετικού έφεραν ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των Λονδρέζων, με τα σχόλια στο Twitter (ή αν προτιμάτε, στο Χ) να είναι πολλά και άκρως αποθεωτικά.
Άλλοι στάθηκαν στις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, άλλοι στις αποφάσεις που έπαιρνε με την μπάλα στα πόδια και άλλοι στο ποδοσφαιρικό του IQ, με τη σεζόν να προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστική για τον 24χρονο εξτρέμ.
🇬🇷🪄 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐳𝐨𝐥𝐢𝐬 (𝟐𝟒) against Manchester City in the Community Shield:
• 90 Minutes
• 2 ASSISTS
• (3) CREATED THE MOST CHANCES
• 2 Big Chances Created
• 6 Touches In Opposition Box
• 4 Recoveries
• 3 Tackles
𝐈𝐌𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓. 💥 pic.twitter.com/GaSrFv4H7m— Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 16, 2026
This Tzolis won’t let us sign a winger pic.twitter.com/Bjnsf7R5om— wande (@blaccmajek) August 16, 2026
Tzolis has a goal contribution in every game he’s played for Arsenal so far pic.twitter.com/qEq4IXE4MK— Denz (@DenzilSafo1) August 16, 2026
I told them Tzolis was gonna be the best signing this season but they didn’t believe me 🥹— Dlanor_Jay (@dlanor_jay) August 16, 2026
2 assists already against Man City pic.twitter.com/NXxymR9TBW
Premier teams allowed Arsenal to sign Tzolis pic.twitter.com/RbHkNqRDy6— (JK) (@jkrmcf) August 16, 2026
Many wrote off Christos Tzolis’ numbers for Club Brugge only for the level of opposition he faced on an average.
Quite simple to ignore the decision making, anticipation, positioning and footballing IQ he displays.
Watch how he times his run on the blindside for his assist. https://t.co/rnCFEjvhL5— AARUSH (@afcaarush) August 16, 2026
I’m running out of words to describe this guy. Tzolis is one of the most intelligent players in this Arsenal team.— The Football Era (@Footballera0) August 16, 2026
Every touch he takes has a purpose. Every movement has purpose. He’s always in the right place at the right time, while also being ready to do the defensive work… pic.twitter.com/xh9Fmm3MwZ
Christos Tzolis. I've been a fan since before he joined Norwich and he's only for better. https://t.co/VsIEfkRgUH— Y P (@imYash07) August 16, 2026
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