Χρήστος Τζόλης: Τα αποθεωτικά σχόλια για το ντεμπούτο με την Άρσεναλ

Χρήστος Τζόλης: Τα αποθεωτικά σχόλια για το ντεμπούτο με την Άρσεναλ

Γιάννης Πολιάς
Χρήστος Τζόλης: Τα αποθεωτικά σχόλια για το ντεμπούτο με την Άρσεναλ

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Ατελείωτα τα εγκωμιαστικά σχόλια για τον Χρήστο Τζόλη μετά το εξαιρετικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης έδειξε από τα πρώτα φιλικά ματς όπου συμμετείχε ότι θα φέρει ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μίκελ Αρτέτα και το επιβεβαίωσε στο επίσημο ντεμπούτο του, μετρώντας δύο ασίστ στον θρίαμβο της Άρσεναλ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield.

Αναμενόμενα, τα πεπραγμένα του Έλληνα μεσοεπιθετικού έφεραν ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των Λονδρέζων, με τα σχόλια στο Twitter (ή αν προτιμάτε, στο Χ) να είναι πολλά και άκρως αποθεωτικά.

Άλλοι στάθηκαν στις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, άλλοι στις αποφάσεις που έπαιρνε με την μπάλα στα πόδια και άλλοι στο ποδοσφαιρικό του IQ, με τη σεζόν να προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστική για τον 24χρονο εξτρέμ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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