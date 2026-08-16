Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το τρόπαιο του Community Shield χτύπησε τον Ράις
Η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο του Community Shield κάνοντας πλάκα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ντέκλαν Ράις πάντως να βρίσκει τον μάστορά του από το... τρόπαιο! Βλέπετε, το εν λόγω ασημικό έχει ένα στήριγμα στο πίσω μέρος του, με τον Άγγλο μέσο να μην προσέχει και το ξύλινο κομμάτι να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ευτυχώς ο χαφ των Λονδρέζων δεν τραυματίστηκε, γελώντας μάλιστα με την ψυχή του μετά το απίθανο blooper.
Trophy lift gone wrong, featuring Declan Rice 😂🏆— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2026
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