Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το τρόπαιο του Community Shield χτύπησε τον Ράις

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το τρόπαιο του Community Shield χτύπησε τον Ράις

Γιάννης Πολιάς
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το τρόπαιο του Community Shield χτύπησε τον Ράις

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Επικό blooper με πρωταγωνιστή τον Ντέκλαν Ράις μετά την κατάκτηση του Community Shield από την Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο του Community Shield κάνοντας πλάκα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ντέκλαν Ράις πάντως να βρίσκει τον μάστορά του από το... τρόπαιο! Βλέπετε, το εν λόγω ασημικό έχει ένα στήριγμα στο πίσω μέρος του, με τον Άγγλο μέσο να μην προσέχει και το ξύλινο κομμάτι να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ευτυχώς ο χαφ των Λονδρέζων δεν τραυματίστηκε, γελώντας μάλιστα με την ψυχή του μετά το απίθανο blooper.

     

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