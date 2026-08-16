Με τον Χρήστο Τζόλη να έχει δύο ασίστ, η Άρσεναλ καθάρισε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και πήρε τον τίτλο του Community Shield.

Πρώτο ματς, πρώτος τίτλος με τη φανέλα της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη, που έδωσε δύο ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα στο να νικήσει η ομάδα του 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και να κατακτήσει με άνεση το Community Shield! Μεγάλη εμφάνιση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, Καλαφιόρι, Χάβερτς και Όντεγκααρντ οι σκόρερ για τους νικητές, που κατέκτησαν τον τίτλο για 18η φορά στην ιστορία τους.

Το ματς

Ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για τους Λονδρέζους, καθώς πριν συμπληρωθεί μισό λεπτό δράσης, ο Καλαφιόρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ μετά από πάσα του Λιούις-Σκέλι. Ο Ράγια σταμάτησε την προσπάθεια του Φόντεν στο 20', με τους Κανονιέρηδες εντέλει να φτάνουν στο 2-0 στο 28', όταν ο Τζόλης βρήκε τον Χάβερτς με το κεφάλι και ο Γερμανός νίκησε τον Ντοναρούμα με κοντινή κεφαλιά. Ακολούθησαν δύο προσπάθειες του Χάαλαντ (36', 40') που δεν είχαν αποτέλεσμα, με Μαντουέκε (41') και Καλαφιόρι (43') να απειλούν για το 3-0 αλλά το σκορ να μην αλλάζει μέχρι την ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με τον Τζόλη να σερβίρει ακόμη ένα γκολ, αυτή τη φορά στον Όντεγκααρντ, ο οποίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με κοντινή προσπάθεια στο 48'. Εκεί όλα έδειξαν να κρίνονται οριστικά, με τον Έντσο Μαρέσκα να αποσύρει τον Χάαλαντ πέντε λεπτά αργότερα. Οι αξιόλογες φάσεις στη συνέχεια ήταν λιγοστές (73' Σερκί, 80' Σάκα, 82' Σεμένιο), με τους πρωταθλητές Αγγλίας να μπαίνουν στη σεζόν δυναμικά και τους ηττημένους να φαίνεται πως ακόμα ψάχνονται στη μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή...

Οι ενδεκάδες

Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι (60' Ινκάπιε) - Γκιμαράες (46' Ράις), Λιούς-Σκέλι (75' Θουμπιμέντι), Όντεγκααρντ (84' Έζε) - Μαντουέκε (60' Σάκα), Χάβερτς (75' Γιόκερες), Τζόλης

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα - Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο΄Ράιλι (53' Γκουέχι) - Κόβατσιτς, Άντερσον (59' Λιούις) - Σεμένιο, Φόντεν (60' Σερκί), Ντοκού (46' Γκρίλις) - Χάαλαντ (53' Μαρμούς)