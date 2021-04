Η επόμενη ημέρα του «πολέμου» που άνοιξε η European Super League, προκάλεσε ανακατατάξεις και στην ECA. Μετά την αποπομπή του Αντρέα Ανιέλι και την αποχώρηση των 12 «μεγάλων», η Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων προχώρησε σε εκλογές και ο διάδοχος του ισχυρού άνδρα της Γιουβέντους είναι κι επίσημα ο Νασέρ Αλ-Κελαΐφι.

Ο πρόεδρος και CEO της Παρί Σεν Ζερμέν δέχθηκε να θέσει υποψηφιότητα μετά από μαζικά αιτήματα των 208 συλλόγων-μελών, οι οποίοι και εν τέλει τον ψήφισαν ομόφωνα (!) για να τεθεί επικεφαλής στη νέα εποχή που ανοίγεται για την ECA.

Σημειώνεται ότι τη θέση του αντιπροέδρου κατέχει ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, ο οποίος πήρε τη θέση του Ανιέλι στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021