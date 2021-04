Ακάθεκτη η Γιουβέντους: Επιμένει στην δημιουργία της European Super League (pic & vid)

Μετά τις Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τότεναμ που αποχώρησαν από την European Super League, πήραν τον ίδιο δρόμο η Ατλέτικο, η Ίντερ, αλλά και η Μίλαν. Πλέον απομένουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ για να ανακοινώσουν πως δεν θα πάρουν μέρος στη νεοσύστατη διοργάνωση ποδοσφαίρου.

Οσον αφορά την Γιουβέντους, η «Γηραιά Κυρία» παρακολουθώντας το ντόμινο αποχωρήσεων, παραδέχθηκε πως όντως η υλοποίηση της ευρωπαϊκής Super League, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, επιμένοντας στην δημιουργία της στο άμεσο μέλλον.

«Αναφορικά με το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η Juventus Football Club SpA στις 19 Απριλίου 2021, σχετικά με την προτεινόμενη δημιουργία της Super League και την επακόλουθη δημόσια συζήτηση, ο εκδότης διευκρινίζει ότι πρέπει να γνωρίζει το αίτημα και τις προθέσεις που εκφράστηκαν διαφορετικά από ορισμένους συλλόγους να αποσυρθούν από αυτή την διοργάνωση, αν και οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται από τη συμφωνία μεταξύ των συλλόγων δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ η Γιουβέντους παραμένει πεπεισμένη για την ορθότητα των αθλητικών, εμπορικών και νομικών χώρων του έργου, πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες να ολοκληρωθεί το έργο με τη μορφή που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Η Γιουβέντους παραμένει δεσμευμένη να επιδιώξει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και ολόκληρη τη βιομηχανία ποδοσφαίρου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

BREAKING

Juventus have released a statement regarding the 'European Super League' stating that the project in the way it was laid out still has some merit pic.twitter.com/QZPFdtTE1M

— Football Daily (@footballdaily) April 21, 2021