Η εναλλακτική περιγραφή του κειμένου θα μπορούσε να είναι το απόσπασμα από το «Μικρό Ψάρι». «Τι φτιάξατε εκεί πέρα; Τι παράσταση δώσατε; Τι σόου ήταν αυτό; Και γαμώ τα σόου. Τα σώβρακα τους πήρατε».

H Εuropean Super League έμεινε ζωντανή για 48 ώρες. Mε ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης έκανε μεταξύ άλλων γνωστό πως «με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί θα σκεφτούμε ξανά τα απαραίτητα βήματα για να αναδιοργανώσουμε το πρότζεκτ». Ουσιαστικά οι «12» «παγώνουν» το project και από χθες πανηγυρίζει όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα.

Φίλαθλοι, UEFA, μίντια πανηγύρισαν. Οι «12»... ταπεινώθηκαν και θα γυρίσουν με την ουρά στα σκέλια στην UEFA.

Τουλάχιστον αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Μία εικόνα στην οποία:

Η UEFA δείχνει πανίσχυρη και τελικά περνάει το δικό της

δείχνει πανίσχυρη και τελικά περνάει το δικό της Οι ιδιοκτήτες «ακούνε» τον παλμό των φιλάθλων

«ακούνε» τον παλμό των φιλάθλων Οι Λίγκες δείχνουν το παράδειγμα στους «μικρότερους»

δείχνουν το παράδειγμα στους «μικρότερους» Και το σημαντικότερο; Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν ειναι τσιφλίκι των ισχύρων...

Ωραία εικόνα. Ρομαντική. Πολύ μακριά από τα όσα θα πρέσβευε η European Super League. Ολοι νικητές και 12 μεγάλοι χαμένοι.

Βέβαια υπάρχει και η άλλη εικόνα. Αυτή πίσω από το... Matrix. Σε αυτήν εγώ βλέπω τους «12» ισχυρούς να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση γιατί:

Είδαν την UEFA να βρίσκει 7 δισεκατομμύρια μέσα σε μια μέρα Είδαν τις κυβερνήσεις να «χορεύουν» με μια απλή ανακοίνωση Πήραν το Champions League που ήθελαν από το 2024 και μετά (και ίσως το format μπει στις ζωές μας από τη σεζόν 2023/24)

Nαι το τρίτο ήταν προαποφασισμένο. Αλλά για να μη ξεχνιόμαστε το νέο format δημιουργήθηκε μετά από πιέσεις των ισχυρών. Η UEFA τους έκανε κι αυτό το χατίρι αλλά προφανώς τελευταία στιγμή τα χάλασαν στα λεφτά.

Εγραφα χθες για την τέλεια μπλόφα ή ένα τρελό all in από τους «12». Προφανώς οι Πέρεθ, Λαπόρτα, Γκλέιζερ, Αμπράμοβιτς, Ανιέλι και λοιπές επιχειρηματικές δυνάμεις δεν είναι ανόητοι να πάνε all in αν δεν κρατάνε άσους και στο flop να υπάρχουν άλλοι δύο για καρέ. Οπότε μερικές ώρες μετά αποδείχθηκε πως η μπλόφα όχι μόνο πέρασε αλλά οι «12» θα πάρουν περισσότερα κι από όσα περίμεναν ή ήθελαν από την UEFA.

Και η επικοινωνία;

Ποια επικοινωνία θα σας απαντήσουν οι «12». Τα γήπεδα των «12» θα παραμείνουν γεμάτα. Τα μέλη των συλλόγων θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Για 48 ώρες δέχθηκαν επίθεση από παντού αλλά μπροστά στα χρήματα που θα πάρουν και τους στόχους που κέρδισαν λίγο τους νοιάζει μία (ακόμη) μουτζούρα. Μέχρι την επόμενη σεζόν που θα επιστρέψει και ο κόσμος στα γήπεδα η European Super League θα φαντάζει μακρινό ανέκδοτο.

Και οι απολύσεις στελεχών όπως ο Γούντγουορντ από την Γιουνάιτεντ; Σε κάθε «πόλεμο» υπάρχουν οι παράπλευρες απώλειες και θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες από τις 12 ομάδες.

Στο χθεσινό μου άρθρο το μεσημέρι της Τρίτης προέβλεπα (σιγά το δύσκολο κιόλας δηλαδή) πως η European Super League δεν θα γίνει και πως «για μένα μεγαλύτερη σημασία θα έχει ποιες θα είναι οι κινήσεις της UEFA από την στιγμή που οι 12 θα “συμβιβαστούν” και θα συμμετέχουν κανονικά στο νέο Champions League».

Ε λοιπόν η αντίδραση της UEFA ξέρετε ποια ήταν το πρωί της Τετάρτης; «Εκαναν ένα μεγάλο λάθος, τώρα όμως επιστρέφουν στο πλάι μας και ξέρω ότι έχουν πολλά να προσφέρουν. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε μαζί μπροστά», είπε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν!

Με λίγα λόγια δηλαδή και όπως εύστοχα έγραψε ο Μιχάλης Τσαμπάς «ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα».

Ούτε γάτα, ούτε ζημιά δηλαδή σύμφωνα με την UEFA η οποία την ίδια ώρα μπορεί να δει ένα λογιστικό λάθος στο Financial Fair Play του Ερυθρού Αστέρα, της Μπασακσεχίρ, του ΠΑΟΚ ή οποιουδήποτε άλλου συλλόγου και να τους ρίξει καμπάνα 2 ετών εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σοβαρά τώρα;

Στα δικά μου μάτια η φάση που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες ήταν μια καλοβγαλμένη ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Η Συμμορία των 11 με τους Κλούνεϊ, Πιτ και Ντέιμον έγινε Συμμορία των 12 με τους Πέρεθ, Γκλέιζερ, Ανιέλι. Εκεί που όλοι πανηγυρίζουν, οι 12 βρήκαν τον τρόπο να βγάλουν τα λεφτά από το καζίνο.

Κάποια στιγμή, κάποιος θα αποκαλύψει τι έγινε από τις 29 Μαρτίου έως και τις 19 Απριλίου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και μένει να δούμε τον ρόλο της UEFA σε αυτή τη ταινία. Αν ήταν δηλαδή ή όχι μέσα στο μεγαλύτερο κόλπο των τελευταίων ετών...

Μέχρι τότε να είστε σίγουροι πως από σήμερα κιόλας οι ισχυροί έγιναν ισχυρότεροι στον χώρο του ποδοσφαίρου!