Η Σέλτικ έχασε βαθμούς, η Ρέιντζερς σφράγισε αυτόματα το πρωτάθλημα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και… το πάρτι ξεκίνησε!

Μετά την καζούρα της χρονιάς με «ιπτάμενο» banner την ώρα του αγώνα των Καθολικών με τη Νταντί Γιουνάιτεντ, οι οπαδοί της ομάδας βρέθηκανστο προπονητικό κέντρο και συμμετείχαν στους ξέφρενους εορτασμούς των παικτών για το 55ο πρωτάθλημα, υπό αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας.

Όλα τα «λεφτά» η υποδοχή ήρωα που επιφύλαξαν οι οπαδοί στο τζιπ που μετέφερε τον Στίβεν Τζέραρντ, τον πρωτεργάτη της μυθικής πορείας των Ρέιντζερς, ο οποίος με σφιγμένη γροθιά έδωσε το σύνθημα για την πρώτη… φιέστα.

Steven Gerrard and the Rangers players celebrate their title win at the clubs' training ground after the team were crowned champions of Scotland for the 55th time. pic.twitter.com/YyEcB6NZCf

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021