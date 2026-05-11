Στη Σκωτία τονίζουν πως ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Ρέιντζερς ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι Ρέιντζερς είχαν ενδιαφερθεί στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει.

Ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ που είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2028, φέρεται να παραμένει στη λίστα των «Τζερς».

Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα της σκωτσέζικης Herald, η οποία τονίζει ότι οι Ρέιντζερς θα ενδιαφερθούν ξανά το προσεχές καλοκαίρι για τον Πένραϊς καθώς θα αναζητήσουν ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Μάλιστα το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Πένραϊς βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο των Ρέιντζερς και λόγω του ότι θα καλύπτει τα κριτήρια για τη λίστα των γηγενών της σκωτσέζικης ομάδας για την Ευρώπη.

Ο Πένραϊς στην πρώτη του χρονιά με την ΑΕΚ έχει πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας μια ασίστ.