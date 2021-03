Χρειάστηκε να περιμένει καιρό. Να υπομείνει μια δεκαετία απόλυτης κυριαρχίας του μισητού της αντιπάλου, όσο εκείνη στο μεσοδιάστημα «βούλιαζε» στην 4η κατηγορία λόγω χρεοκοπίας και προσπαθούσε να βγει ξανά στον αφρό. Η δικαίωση, όμως, ήρθε και είναι η πιο εμφατική που μπορούσαν να φανταστούν. Οι φίλοι της Ρέιντζερς μπορούν πια να πανηγυρίζουν με ασφάλεια, αφού η σαρωτική αρμάδα του Στίβεν Τζέραρντ «κλείδωσε» το 55ο πρωτάθλημα Σκωτίας, το πρώτο μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, μετά τη νέα γκέλα της Σέλτικ στην έδρα της Νταντί Γιουνάιτεντ (0-0).

Αήττητοι ως τώρα, με 88 από τους 96 διαθέσιμους βαθμούς σε 32 αγωνιστικές (28-4-0), με 77-9 γκολ, στο -20 από τους Καθολικούς, οι Προτεστάντες έχτισαν απίθανες επιδόσεις, ήταν ασταμάτητοι από την αρχή της σεζόν και πέτυχαν να εξασφαλίσουν τον τίτλο πιο γρήγορα από κάθε άλλον πρωταθλητή στην ιστορία της 1ης κατηγορίας!

Η Σέλτικ του Βασίλη Μπάρκα είχε την ευκαιρία να δώσει παράταση, αφού την επόμενη αγωνιστική (τελευταία της κανονικής διάρκειας) διεξάγεται το «Old Firm». Ωστόσο, παρά τις 27 τελικές της (12 στον στόχο), ήταν ανήμπορη να σκοράρει απέναντι στο «Tannadice», παραδίδοντας τα σκήπτρα στο ίδιο γήπεδο που η Ρέιντζερς εξασφάλισε το προηγούμενο πρωτάθλημα του 2010/11 την προτελευταία αγωνιστική!

▪️Unbeaten ▪️Six games to spare ▪️Ending a run of nine straight Celtic titles

Champions of Scotland for 55th time

1st top-division title since 2010-11

Earliest (by date) that club has won the championship#SPFL pic.twitter.com/dgYWSQBgd3

