Η Σέλτικ χρειαζόταν μόνο νίκη για να παρατείνει την άτυπη «στέψη» της Ρέιντζερς μετά από 10 χρόνια. Εν τέλει, «κόλλησε» στο 0-0 κόντρα στη Νταντί Γιουνάιτεντ, παρά τις 27 τελικές. Και πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, όταν στα μισά του ματς η ψυχολογία έπεσε στα… τάρταρα, με τους οπαδούς των Προτεστάντων να επιφυλάσσουν την καζούρα της χρονιάς.

Με banner που πέταξε στον ουρανό του «Tannadice», του γηπέδου της Νταντί, στο οποίο έγραψαν «Μας βλέπετε τώρα;», οι φίλοι της Ρέιντζερς «γλέντησαν» τη μισητή τους αντίπαλο, η οποία γκέλαρε και τους παρέδωσε μία ώρα αρχύτερα τα σκήπτρα του πρωταθλητή (για 55η φορά στην ιστορία τους).

"They just couldn't resist, could they?"

Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! pic.twitter.com/aF4jecA3tQ

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021